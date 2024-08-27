Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты, – Зеленский

Украина продолжает производить новейшее вооружение. В частности, было успешное испытание первой украинской баллистической ракеты.

Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Заметим, что недавно Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые применила ракету-дрон собственного производства "Паляница".

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Что известно о новой баллистической ракете Украины

Было испытание положительное первой баллистической украинской ракеты, и я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс,

– заявил Зеленский.

Впрочем, более подробную информацию президент не сообщил. Владимир Зеленский отметил, что, что передача от партнеров для Украины систем Patriot, F-16, ATACMS и других видов вооружения, не появилась просто так. Все это было результатом работы команды Зеленского.

"Сегодня моя команда, как президента Украины, это все те люди, которые защищают наше государство, и Вооруженные Силы, и главком, и министр обороны, и я считаю, что мы одна команда", – отметил гарант.