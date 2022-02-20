Было предсказуемым, – Резников о "продлении" русско-белорусских учений

Алексей Резинков заявил, что продление военных учений в Беларуси было предсказуемым. Министр заверил, что, несмотря на желание врага расшатать Украину изнутри, она выстоит.

Соответствующее заявление Алексея Резникова было опубликовано на сайте ведомства 20 февраля. То есть, после озвучивания Россией сообщения о продлении учений.

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Продление учений было предсказуемым

Алексей Резников заявил, что фейками Россия пытается расшатать Украину изнутри, а также запугать и заставить к капитуляции.

Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему. Так же было предсказуемым продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры,

– заявил Резников.

Министр объяснил, что с каждым днем ​​все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу.

Именно это, по мнению главы Минобороны, откроет возможности новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях.

Кстати, Алексей Резников 19 февраля во главе делегации с Владимиром Зеленским посетил Мюнхен. Там министр провел ряд встреч с международными партнерами. Заявил, что сплоченность наших партнеров, как и высокий уровень готовности нашей армии, является важным превентивным средством, помогающим отвлечь негативные сценарии.

Продление учений вызывает озабоченность

Госсекретарь США в интервью CNN заявил, что решение России продолжить обучение на территории Беларуси вызвало озабоченность в США.

Блинкен сказал, что он озабочен тем, что продолжение учений является еще одним признаком того, что Россия готовит основу для вторжения (говорится о новом нападении на Украину – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Более того, Энтони Блинкен объяснил, что дипломатические усилия продолжаются. По его словам, это будет продолжаться "пока танки и самолеты не начнут движение".

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