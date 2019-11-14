Было сказано, что нужно изменить подход, – Сытник о встрече с Зеленским

О подвижках расследования по громким делам и изменении в работе после назначения генеральным прокурором Руслана Рябошапки – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

Встречи с Зеленским

– Первая встреча была в мае. На ней был я и Назар Холодницкий. Тогда еще был Руслан Рябошапка, работая на должности заместителя главы Офиса Президента Украины. Тогда было сказано, что нужно изменить подход. И началась динамика подписания подозрений.

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– Мы подсчитали: в среднем раз в два-три дня мы что-то объявляем. По сравнению с тем, что было до этого – это положительная динамика.

Хищения в "Укроборонпроме"

– Ранее это дело экс-генпрокурор Луценко пытался спрятать в суде, объявляя им подозрения в уклонении уплаты налогов. Зато сейчас его по решению генпрокурора Рябошапки передали в НАБУ. Произошло это буквально на днях.

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– Почему это важно, потому что, когда Луценко им инкриминировал уклонение от уплаты налогов, фактически это делало невозможным квалификацию действий этих людей относительно хищения (в Укроборонпроме – 24 канал), потому что нельзя платить налоги с того, что ты украл. Фактически это означало, что я делал что-то законно, а после этого не заплатил налоги с заработанных в результате этого денег.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?В феврале 2019 года расследователи из проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой причастны к масштабной коррупционной схеме в "Укроборонпроме". Они контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам.



По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко), бівший руководитель "Укрспецэкпорта" и экс-глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Возвращение Онищенко

– Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании – и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем.

– Есть определенная ориентировочная дата – это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции.

Кто такой Онищенко и в чем его подозревают?Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов".



В июне Онищенко хотел баллотироваться на выборах в Раду, но ЦИК отказала ему в регистрации. Причина – тот с 2016 года не проживает в Украине и скрывается от следствия.



В Украине политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Причем говорится о миллиардных убытках для государства.

Дело VAB банка

– В деле Бахматюка уже объявлено о подозрении 10 людям – это бывшие и действующие работники Нацбанка, менеджеры VAB банка и сам Олег Бахматюк. Это дело велось еще с первой половины 2019 года.

– Когда был вывод экспертизы, Луценко передал это дело в другую подследственность – от НАБУ в Нацполицию. Действительно много томов уголовного производства были повреждены.

Что известно о деле VAB банка?Дело касается кражи рефинансирования в размере 1 миллиарда 200 миллионов гривен, выделенного от НБУ VAB банку. Эти деньги были стабилизационным кредитом на поддержку работы VAB банка. Но этими деньгами незаконно завладели в октябре 2014 года. Уже через месяц НБУ признал VAB банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года ликвидировал этот банк.

Дело "Приватбанка"

– Генпокурор Руслан Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в Национальное антикоррупционное бюро. В банковском секторе есть большие проблемы... 400 миллиардов гривен – это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен – это как раз "Приватбанк".

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– В НАБУ было дело по "Приватбанку", но они исследовали его на предмет возможной причастности определенных лиц к Нацбанку Украины, потому что это их зона ответственности.

– То, что происходило в "Приватбанке", когда кредиты выдавались на привязанных лиц, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе.

Что нужно знать о деле "Приватбанка"?

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.

Задержание в Офисе Президента

– Был обыск в Офисе Президента. Фактически, эта операция начинала реализовываться сотрудниками подразделения офицеров под прикрытием, потому что мы после того громкого события, когда Луценко с СБУ слили всю операцию по миграционной службе, восстанавливали их. Сейчас этот отдел восстановлен и это были их наработки.

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– Информация об этих людях поступала не только к нам, но и в порядке обмена с СБУ мы также получили определенные детали. Наконец очень приятно, что две службы сотрудничают. Были объявлены подозрения, вчера были проведены обыски, изъяты средства. Действительно, общая сумма была 300 тысяч долларов.

Что известно о задержании Кондзели?Чиновница ОПУ Светлана Кондзеля вместе с сообщниками якобы требовали 300 тысяч долларов за назначение на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".



После получения 12 ноября первого транша взятки в сумме 150 тысяч долларов США Кондзелю с ее сообщниками и задержали детективы НАБУ.



В Офисе Президента сразу отреагировали на этот инцидент. Там отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих", а коррупция в Украине должна быть искоренена.

Работа правоохранительных органов

– Если сравнивать то, что было раньше и сейчас, то действительно очень большая положительная динамика. Отношения с СБУ не стали идеальными, но их работникам наконец разрешили ходить к нам. Раньше поход работника СБУ с каким-либо материалом в НАБУ нес за собой негативные последствия.

Интересно! Подписей за мою отставку будет еще больше, – Рябошапка пожаловался на давление против ГПУ

– Сейчас действительно есть рабочий контакт с генеральным прокурором и многое стало возможно именно благодаря его позиции. Например, по делу Ярослава Дубневича мы впервые направляли представления еще в декабре 2018 года. Оно все останавливалось на стадии изучения генеральным прокурором. Потом мы с детективами приехали к генеральному прокурору Рябошапке, показали доказательства и представление было поддержано ... Это то, что показывает эту положительную динамику.