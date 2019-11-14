Було сказано, що потрібно змінити підхід, – Ситник про зустріч із Зеленським
Про зворушення розслідування у гучних справах та зміни в роботі після призначення генеральним прокурором Руслана Рябошапки – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів директор НАБУ Артем Ситник.
Зустрічі із Зеленським
– Перша зустріч була в травні. На ній був я і Назар Холодницький. Тоді ще був Руслан Рябошапка , працюючи на посаді заступника голови Офісу Президента України. Тоді було сказано, що потрібно змінити підхід. І почалася динаміка підписання підозр.
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– Ми підрахували в середньому раз в два-три дні ми щось оголошуємо. У порівнянні з тим, що було до цього – це позитивна динаміка.
Розкрадання в "Укроборонпромі"
– Раніше цю справу ексгенпрокурор Луценко намагався заховати в суді, оголошуючи їм підозри в ухиленні сплати податків. Натомість зараз її за рішенням генпрокурора Рябошапки передали до НАБУ. Сталося це буквально на днях.
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– Чому це важливо, тому що, коли Луценко їм інкримінував ухилення від сплати податків, фактично це унеможливлювало кваліфікацію дій цих людей щодо розкрадання (в Укроборонпромі – 24 канал), тому що не можна сплачувати податки з того, що ти вкрав. Фактично це означало, що я робив щось законно, а після цього не заплатив податки з зароблених в результаті цього грошей
Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з'ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою причетні до масштабної корупційної схеми в "Укроборонпромі". Вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами.
За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.
До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером п'ятого президента Петра Порошенка), екскерівник "Укрспецекпорту" і ексглава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.
Повернення Онищенка
– Онищенко повертається, ну майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визання його політичним біженцем.
– Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію.
Хто такий Онищенко і в чому його підозрюють?Український олігарх, нафтогазовий трейдер, колишній український політик та депутат від "Партії регіонів".
У червні Онищенко хотів балотуватися на виборах в Раду, але ЦВК відмовила йому в реєстрації. Причина – той з 2016 року не проживає в Україні та переховується від слідства.
В Україні політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Причому мовиться про мільярдні збитки для держави.
Справа VAB банку
– У справі Бахматюка вже оголошено про підозру 10 людям – це колишні та чинні працівники Нацбанку, менеджери VAB банку та сам Олег Бахматюк. Ця справа велася ще з першої половини 2019 року.
– Коли був висновок експертизи, Луценко передав цю справу в іншу підслідність – від НАБУ до Нацполіції. Дійсно багато томів кримінального провадження були пошкоджені.
Що відомо про справу VAB банку?Справа стосується крадіжки рефінансування у розмірі 1 мільярда 200 мільйонів гривень, виділеного від НБУ VAB банку. Ці гроші були стабілізаційним кредитом на підтримку роботи VAB банку. Але цими грошима незаконно заволоділи у жовтні 2014 року. Вже через місяць НБУ визнав VAB банк неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року ліквідував цей банк.
Справа "Приватбанку"
– Генпокурор Руслан Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в Національне антикорупційне бюро. В банківському секторі є великі проблеми... 400 мільярдів гривень – це сума проблемних кредитів державних банків або це сума неповернутого рефінансування. Із них 183 мільярди гривень – це якраз "Приватбанк".
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– У НАБУ була справа щодо "Приватбанку", але вони досліджували її на предмет можливої причетності певних осіб до Нацбанку України, тому що це їхня зона відповідальності.
– Те, що відбувалось в "Приватбанку", коли кредити видавались на прив’язаних осіб, це все ж не зовсім компетенція НАБУ. Це розслідувала ГПУ, але 20 листопада повністю ліквідовується слідство в цьому органі.
Що треба знати про справу "Приватбанку"?
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
Затримання в Офісі Президента
– Був обшук в Офісі Президента. Фактично, ця операція починала реалізовуватися співробітниками підрозділу офіцерів під прикриттям, бо ми після тої гучної події, коли Луценко з СБУ злили всю операцію по міграційній службі, поновлювали їх. Зараз цей відділ поновлений і це були їхні напрацюання.
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– Інформація про цих людей надходила не тільки до нас, а й в порядку обмінну з СБУ ми також отримали певні деталі. Нарешті дуже приємно, що дві служби співпрацюють. Були оголошені підозри, вчора були проведенні обшуки, вилученні кошти. Дійсно, загальна сума була 300 тисяч доларів.
Що відомо про затримання Кондзелі?Чиновниця ОПУ Світлана Кондзеля разом зі спільниками нібито вимагали 300 тисяч доларів за призначення на керівну посаду у НАК "Нафтогаз України".
Після одержання 12 листопада першого траншу хабара у сумі 150 тисяч доларів США Кондзелю з її спільниками і затримали детективи НАБУ.
В Офісі Президента одразу відреагували на цей інцидент. Там наголосили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих", а корупція в Україні має бути викорінена.
Робота правоохоронних органів
– Якщо порівнювати те, що було раніше і зараз, то дійсно дуже велика позитивна динаміка. Відносини зі СБУ не стали ідеальними, але їхнім працівникам нарешті дозволили ходити до нас. Раніше похід працівника СБУ з якимось матеріалом до НАБУ ніс за собою негативні наслідки.
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– Зараз дійсно є робочий контакт з генеральним прокурором і багато що стало можливо саме завдяки його позиції. Наприклад, по справі Ярослава Дубневича ми вперше скеровували подання ще в грудні 2018 року. Воно все зупинялося на стадії вивчення генеральним прокурором. Потім ми з детективами приїхали до генерального прокурора Рябошапки, показали докази і подання було підтримано ... Це те, що показує цю позитивну динаміку.