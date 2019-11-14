Було сказано, що потрібно змінити підхід, – Ситник про зустріч із Зеленським

Про зворушення розслідування у гучних справах та зміни в роботі після призначення генеральним прокурором Руслана Рябошапки – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів директор НАБУ Артем Ситник.

Зустрічі із Зеленським

– Перша зустріч була в травні. На ній був я і Назар Холодницький. Тоді ще був Руслан Рябошапка , працюючи на посаді заступника голови Офісу Президента України. Тоді було сказано, що потрібно змінити підхід. І почалася динаміка підписання підозр.

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– Ми підрахували в середньому раз в два-три дні ми щось оголошуємо. У порівнянні з тим, що було до цього – це позитивна динаміка.

Розкрадання в "Укроборонпромі"

– Раніше цю справу ексгенпрокурор Луценко намагався заховати в суді, оголошуючи їм підозри в ухиленні сплати податків. Натомість зараз її за рішенням генпрокурора Рябошапки передали до НАБУ. Сталося це буквально на днях.

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– Чому це важливо, тому що, коли Луценко їм інкримінував ухилення від сплати податків, фактично це унеможливлювало кваліфікацію дій цих людей щодо розкрадання (в Укроборонпромі – 24 канал), тому що не можна сплачувати податки з того, що ти вкрав. Фактично це означало, що я робив щось законно, а після цього не заплатив податки з зароблених в результаті цього грошей

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з'ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою причетні до масштабної корупційної схеми в "Укроборонпромі". Вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами.



За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером п'ятого президента Петра Порошенка), екскерівник "Укрспецекпорту" і ексглава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Повернення Онищенка

– Онищенко повертається, ну майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визання його політичним біженцем.

– Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію.

Хто такий Онищенко і в чому його підозрюють?Український олігарх, нафтогазовий трейдер, колишній український політик та депутат від "Партії регіонів".



У червні Онищенко хотів балотуватися на виборах в Раду, але ЦВК відмовила йому в реєстрації. Причина – той з 2016 року не проживає в Україні та переховується від слідства.



В Україні політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Причому мовиться про мільярдні збитки для держави.

Справа VAB банку

– У справі Бахматюка вже оголошено про підозру 10 людям – це колишні та чинні працівники Нацбанку, менеджери VAB банку та сам Олег Бахматюк. Ця справа велася ще з першої половини 2019 року.

– Коли був висновок експертизи, Луценко передав цю справу в іншу підслідність – від НАБУ до Нацполіції. Дійсно багато томів кримінального провадження були пошкоджені.

Що відомо про справу VAB банку?Справа стосується крадіжки рефінансування у розмірі 1 мільярда 200 мільйонів гривень, виділеного від НБУ VAB банку. Ці гроші були стабілізаційним кредитом на підтримку роботи VAB банку. Але цими грошима незаконно заволоділи у жовтні 2014 року. Вже через місяць НБУ визнав VAB банк неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року ліквідував цей банк.

Справа "Приватбанку"

– Генпокурор Руслан Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в Національне антикорупційне бюро. В банківському секторі є великі проблеми... 400 мільярдів гривень – це сума проблемних кредитів державних банків або це сума неповернутого рефінансування. Із них 183 мільярди гривень – це якраз "Приватбанк".

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– У НАБУ була справа щодо "Приватбанку", але вони досліджували її на предмет можливої причетності певних осіб до Нацбанку України, тому що це їхня зона відповідальності.

– Те, що відбувалось в "Приватбанку", коли кредити видавались на прив’язаних осіб, це все ж не зовсім компетенція НАБУ. Це розслідувала ГПУ, але 20 листопада повністю ліквідовується слідство в цьому органі.