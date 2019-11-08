Підписів за мою відставку ставатиме більше, – Рябошапка поскаржився на тиск проти ГПУ

На початку листопада у Раді почали збирати підписи за відставку чинного генпрокурора Руслана Рябошапки. Як не дивно, ініціював процес одіозний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Чи свідчить це про розкол у президентській команді – точно невідомо. Проте сам Рябошапка вважає збір підписів закономірним.

Генпрокурор каже: тиск на Генпрокуратуру останнім часом лише посилюється. Все тому, що збільшується кількість відкритих справ проти високопосадовців. Про це Рябошапка розповів у програмі "Що це було" в ефірі 24 каналу.

Цікаво: Скільки справ вже відкрили проти представників нової влади: відповідь Рябошапки

На посаду генпрокурора мене делегував президент. А "Слуга народу" – це та фракція, яка підтримує президента. Місцями. А місцями не підтримує. Комунікації між фракцією, президентом та мною з приводу того, що відбувається в парламенті, – не було. Я і не просив ні президента, ні фракцію, аби вони зменшили тиск на мене,

– наголосив генпрокурор.

Рябошапка каже: чим активніше працюватимуть прокурори, тим тиск на ГПУ збільшуватиметься. А поки він відчувається лише у медійному плані.

Чим активніше ми працюватимемо, тим збільшуватиметься й тиск. Підписів за моє відкликання ставатиме все більше,

– додав генпрокурор.

Чому Дубінський хоче відставки Рябошапки?Олександр Дубінський 31 жовтня показав проєкт постанови про висловлення недовіри Руслану Рябошапці. Документ вже підписали сам Дубінський та його колеги зі "Слуги народу" – Максим Бужанський і Антон Поляков.



Причина для відставки генпрокурора у тому, що Рябошапка нібито закрив справу щодо детектива НАБУ, який "злив" дані проти Ігоря Гладковського, сина експершого заступника секретаря РНБО. Останні замішані в корупційних скандалах щодо "Укроборонпрому".



Також Рябошапка нібито покриває убивць. Проте, кого саме – Дубінський не сказав.