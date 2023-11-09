Быстрые переговоры с ЕС невыгодны Украине: почему лучше подождать дольше

Заседание Еврокомиссии закончилось хотя и предсказуемо, но с историческим итогом. Украина и Молдова могут начать переговоры о вступлении в ЕС.

Это решение еще должно быть утверждено Европейским советом, но сам факт рекомендации Еврокомиссии делает такие переговоры политической реальностью.

Актуально У нас есть год: что Украина должна сделать в судебной сфере для продолжения движения в ЕС

Почему соседние страны так важны при вступлении в ЕС

Многим казалось, что европейская интеграция Украины – это теоретический вопрос, который будет занимать многие десятилетия, а современные украинцы никогда не получат паспорта Евросоюза. Теперь евроинтеграция стала реальностью. Сейчас нужно делать все возможное, чтобы ускорить темпы евроинтеграции. Это ведь дело не одного месяца и не одного года.

Если внимательно посмотреть на перечень стран, имеющих статус кандидатов в члены ЕС, то увидим, каким непростым является сам переговорный процесс и как часто он зависит от политических условий и отношений с соседями, которые уже вошли в ЕС.

Скажем, Турция является кандидатом в ЕС уже многие десятилетия. Сейчас Еврокомиссия подчеркнула, что есть замечания к законодательно-правовой базе, с которой Турция подходит к евроинтеграции. Но чего скрывать – нынешнему руководству этой страны евроинтеграция не очень и нужна.

А вот у руководства и общества Северной Македонии, которая является кандидатом в члены ЕС с 2005 года, наоборот, такая потребность есть. Северная Македония уже является членом НАТО. Многие годы эта страна ожидала начала переговоров, потому что их блокировала соседняя Греция, которой не нравилось название страны. Когда Македония стала Северной Македонией, а греческое недовольство было решено, в дело вмешалась соседняя Болгария. Она имеет претензии к исторической политике северомакедонского правительства и ситуации с болгарским национальным меньшинством в стране.

Интересно Азербайджан отмечает абсолютный день победы

На этом фоне нам нужно сделать все возможное, чтобы не оказаться в такой же ситуации. Тем более что из соседней Венгрии уже звучат предупреждения о том, что она не согласится с началом переговоров с Украиной. Мол, сначала нужно решить вопрос с обучением украинских венгров на родном языке так, как это видят не в Киеве, а в Будапеште.

Теперь позаботиться нужно не только о тех отношениях, которые есть на переговорном треке между Украиной и Еврокомиссией, но и о двусторонних отношениях с соседями-членами ЕС, чтобы предотвратить все неожиданности, которые могут затормозить процесс переговоров.

Украине нужно сохранить собственные экономические интересы

К самому процессу переговоров следует относиться реалистично. Если руководствоваться идеей о том, чтобы закончить его как можно быстрее, это может привести к серьезным экономическим потерям в будущем. Здесь нужно не столько сберечь темпы, сколько защитить интересы.

Пусть Украина станет членом ЕС на год или два позже, чем могла бы быть при условии, если бы мы соглашались со всеми предложениями наших европейских партнеров. Нам лучше сохранить собственные экономические интересы и важную роль в ЕС.

Усилия Путина оказались тщетными

Процесс евроинтеграции Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан может проходить еще на фоне реформы самого Евросоюза. Сейчас ведущие страны ЕС говорят, что в случае такого головокружительного расширения ЕС будет совсем другим, можно сказать – новой организацией. Достичь согласия по всем принципиальным вопросам, которые сегодня разделяют европейцев, будет гораздо труднее.

Всегда остается вопрос, в какой Европейский Союз может вступить Украина. Будет ли там сохранен принцип консенсуса, который сегодня позволяет одному-единственному государству, например Венгрии, блокировать санкции против России. Или он будет заменен согласованностью позиций стран членов ЕС так, чтобы с одной стороны позиция каждой страны была надежно защищена, а с другой – чтобы меньшинство стран не могли заблокировать решение большинства и помешать общим европейским интересам.

Заметьте Что на самом деле стоит за "шевченковским фейком"

Мы не можем знать, произойдут ли эти изменения в ЕС, однако интеграция такой большой страны как Украина станет важным толчком к реформации ЕС.

Начало этих переговоров – это еще и сигнал России. Он означает, что никто на Западе не планирует отказываться от поддержки Украины, что Украину видят таким же равноправным участником цивилизованного мира и его интеграционных структур как Польшу, Финляндию или Германию. Взгляд россиян на Украину как на несуществующее государство никого больше не интересует.

Можно ли проводить переговоры во время войны? Конечно, да. Вопрос вступления в ЕС может быть решен именно тогда, когда война уже дойдет до финала, а вопросы международного статуса украинских границ окончательно согласуют. Самое важное, что эти переговоры могут остановить войну еще и потому, что это сигнал – никто не отдаст Украину России. Так что усилия Владимира Путина оказались тщетными и наоборот ускорили евроинтеграцию Украины.