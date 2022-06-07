Бывшего главу Херсонской ОГА подозревают в государственной измене

Бывшему главе Херсонской областной государственной администрации Николаю Костяку сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора.

Согласно информации, экспредседателю Херсонской облгосадминистрации, занимавшему должность с 2010 по 2014 годы, поставлено в известность о подозрении в государственной измене.

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Следствие сообщает, что во время президентства Виктора Януковича подозреваемый с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины добровольно перешел на сторону захватчиков, а также сотрудничал и оказывал помощь в подрывной деятельности нашего государства.

Кроме того, подозреваемый обеспечивал хранение боеприпасов российских войск и предоставлял оккупантам горюче-смазочные и строительные материалы.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Херсонской области", - добавили в Офисе Генерального прокурора.

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Захватчики требуют, чтобы украинские школы в Херсоне начали учебный процесс по российским образовательным программам . Почти никто не согласился.

После обеда 7 июня во временно оккупированном Херсоне раздался взрыв в ресторане "Ностальжи". Там любят обедать коллаборанты высочайшего звена . Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА по вопросам территориальной обороны Сергей Хлань.

Российские кафиры рассматривали вопрос о присоединении временно оккупированного Херсона к Крыму . Однако это была не единственная их "опция".

Российские оккупационные войска вместе с боевиками из квазиреспублик усилили давление на аграриев на временно оккупированной Херсонщине. Захватчикам важно не просто отбирать у фермеров зерно, но и принуждать их обеспечивать полноценную посевную.

Боевые действия в Херсонской области не утихают. Враг не оставляет попыток вернуть освободившиеся ранее ВСУ территории. По данным Офиса Президента, враг регулярно обстреливает оккупированные села Херсонщины из артиллерии.

Местное население Херсона не поддерживает захватчиков. Они даже вынуждены платить деньги, чтобы люди брали российские паспорта. Несмотря на вознаграждение, местные жители массово саботируют получение российского гражданства. Люди не хотят жить под русскими флагами.

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