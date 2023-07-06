Экспослужащие США вели тайные переговоры с россиянами по Украине, – СМИ

В апреле 2023 года группа бывших высокопоставленных чиновников американских властей провела неформальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Такими тайными переговорами чиновники США хотели "заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине". Об этом сообщают источники телеканала NBC News.

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Что известно о тайных переговорах в США

Согласно данным СМИ, переговоры состоялись во время визита Лаврова в Нью-Йорк, когда Россия председательствовала в Совбезе ООН. При этом американская и российская стороны официально не комментировали и не подтверждали эту встречу.

Журналисты NBC News выяснили, что американскую сторону представляли:

Ричард Хаас – действующий председатель Совета по международным отношениям, ведущий американский аналитический центр;

эксперт по вопросам Европы Чарльз Купчан;

эксперт по России Томас Грэм.

Все они раньше работали в Белом доме или в Государственном департаменте США. Кроме них, к обсуждению присоединились некоторые бывшие чиновники Пентагона.

С российской стороны, не считая Лаврова, присутствовали "ученые, руководители крупнейших аналитических центров и исследовательских институтов" страны-террористки, якобы оказывающие влияние на принятие решений Владимиром Путиным или имеющие контакты с Кремлем.

Источники NBC News утверждают, что целью таких контактов было "поддержание каналов связи с Россией открытыми, где это возможно, и установление возможностей для предстоящих переговоров, компромиссов и дипломатии по прекращению войны".

Как на эти "переговоры" реагируют в Украине

Ричард Хаас и Чарльз Купчан довольно долго продвигают нарративы о необходимости скорейшего начала переговоров между Россией и Украиной. Мол, главное "прекратить стрелять".

В Офисе Президента Украины в комментарии журналистам NBC News сказали, что не будут комментировать сообщения из источников о переговорах между США и Россией.

В то же время в ОП подчеркнули, что позиция Киева неизменна:

Судьба Украины не может разрешаться без Украины. Об этом много раз говорили и президент, и все наши официальные спикеры. Не анонимно, а совершенно конкретно и публично,

– говорится в сообщении.