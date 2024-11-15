Было приветливо и вежливо, – Баник о том, как "оформился" в ТЦК всего за пару часов

Бывший руководитель команды Дія пошел служить в Вооруженные Силы Украины. Он раскрыл детали, как он проходил все процедуры.

Мстислав Баник теперь военнослужащий подразделения CODE 9.2 в составе 92 отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко. У эксклюзивном тексте 24 Канала он рассказал, как "оформился" в ТЦК.

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Как он выбрал подразделение

По словам Баника, до того как окончательно принять решение идти в армию, он ездил посмотреть, как выглядит "работа" в одном из подразделений на Запорожском направлении, однако уже тогда его заинтересовал CODE 9.2. После этого он пообщался с разными людьми и только получил подтверждение своего выбора.

После этого я подал заявку в подразделение и прошел собеседование, после которого взял небольшой тайм-аут. Где-то неделю обдумывал все, а дальше позвонил главному сержанту и сказал, что я готов начинать. Он сделал мне отношение, и я приехал в ТЦК подавать все документы,

– рассказал военный.

Он также уточнил, что уже в процессе узнал, что CODE 9.2 – это одно из самых эффективных подразделений ударных БпЛА в Украине. Он также добавил, что гордится, что служит именно там.

Как долго длился ваш процесс подготовки

Баник объяснил, что заранее подготовил все документы, анализы для ТЦК и ВВК и "оформился" за пару часов. По его словам, в ТЦК все было вежливо и приветливо. Для подписания контракта надо большой набор документов, автобиографии, а также пройти определенные тесты.

После этого, бывший руководитель Дии поехал домой и несколько недель ждал информации о дате отправки в учебный центр. Уже в учебном центре он подписал контракт и началась служба в армии.