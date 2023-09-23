А как же "кувалда Пригожина": эксвагнеровец после бегства в Норвегию пытался вернуться в Россию
Источник:The Barents Observer
Бывший вагнеровец Андрей Медведев дезертировал из ЧВК "Вагнера" и скрылся из России в Норвегию, поскольку опасался за свою жизнь. Теперь же Медведева задержали при попытке вернуться в Россию.
Норвежская полиция задержала экскомандира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева при попытке нелегального пересечения границы с Россией. Его остановили вечером 22 сентября в селе Гренсе Якобсельв на границе с Россией.
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Бывшего вагнеровца задержали на границе
Бывший вагнеровец в темноте пытался пересечь границу и попасть на Кольский полуостров.
Полиция региона Финнмарк подтвердила норвежским журналистам, что мужчина в возрасте около 20 лет задержан и ему будут предъявлены обвинения в нарушении пограничных правил.
Официально стражи порядка не называют имя и национальность задержанного, но подтвердили, что тот собирался уехать из Норвегии в Россию.
Медведев опасался экстрадиции в Украине и выглядел взволнованным
Как пишет издание, попытка пересечения границы состоялась спустя всего несколько часов после того, как Медведев встретился с журналистом Barents Observer в центре города Киркенес.
Сообщается, что 27-летний бывший боец "Вагнера" сказал, что намерен пересечь границу и что он ищет кого-то, кто мог бы его подвезти.
Barents Observer отмечает, что бывший вагнеровец выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным. По информации издания, Медведев, похоже, опасался экстрадиции в Украину, поэтому считал, что возвращение в Россию является более безопасной альтернативой.Следует отметить, что Медведев расторг контракт с ЧВК "Вагнера" в одностороннем порядке, из-за чего наемники искали его. Среди вагнеровцев популярным наказанием является так называемая "кувалда Пригожина", когда наемники убивают нарушителя молотом. Однако после мятежа Пригожина и его вероятной смерти ЧВК "Вагнера" де-факто распалась.
Как пишет Barents Observer, вскоре после разговора бывшему вагнеровцу, очевидно, удалось добраться до Гренсе Якобсельва, в 50 километрах от Киркенеса. В этом месте Норвегию и Россию разделяет лишь маленькая мелкая река.
Непонятно, как Медведев добрался до этой местности. Общественный транспорт в пограничную реку не ездит.
Что известно о бывшем вагнеровце Медведеве
- В январе 2023 года история Медведева о бегстве в Норвегию получила широкую огласку. Он обратился к правозащитному проекту, чтобы ему помогли скрыться из России, поскольку Медведев боялся преследования со стороны "Вагнера".
- Бывший командир 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК "Вагнера" запросил политическое убежище, после чего его разместили в центре для нарушителей миграционного законодательства в Осло. Он якобы согласился свидетельствовать против Пригожина.
- Впоследствии появилась информация, что Медведева задержать и могут депортировать. Российские правозащитники потребовали, чтобы Медведева не депортировали, поскольку ему грозит убийство в России.
- По данным СМИ, в начале июля 2022 года Медведев, житель Томской области, заключил контракт с ЧВК "Вагнера" на четыре месяца. Медведев говорил, что он участвовал в боях под Бахмутом.