"Быстро думать и действовать соответственно": как новобранцы на БОВП овладевают азами штурма

Штурм вражеских окопов, зачистка и закрепление – один из важнейших навыков, которыми овладевает украинский пехотинец во время базовой общевойсковой подготовки (БОВП). В условиях современной войны группа бойцов, которые пошли вперед, – это лишь "верхушка айсберга". Ведь это результат разведки и планирования, тесной координации экипажей БПЛА, артиллерии, боевых медиков и логистики переднего края. И главное – это является результатом качественной подготовки бойцов. Инструкторы с боевым опытом обучают новобранцев всем нюансам штурмовых действий.

Рассказываем, как это происходит, на примере одного из учебных центров Сухопутных войск в материале для 24 Канала.

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В заснеженном поле на опушке леса – ни души. Холодный ветер сдувает снежинки с бруствера заброшенного окопа. Только пятнышко в небе, похожее на птицу, делает медленный круг над полем. Но вдруг все меняется. Сквозь звук ветра нарастает жужжание: "птичка" снижается и превращается в дрон, который что-то несет на подвесах.



Обучение новобранцев / Фото Евгения Солонины

Взрыв! Дрон сбрасывает учебную гранату внутрь окопов. Второй сброс, дымовая шашка – ложится туда, где должен быть вход в сеть укреплений.

В зарослях на опушке леса – движение и стрельба. К окопам перебежками движется двойка бойцов; другие, скрытые кустарниками и складкой местности, прикрывают их огнем.

Двойка исчезает в дыму.

– Крою!

– Бегу!

За первой двойкой в окоп запрыгивает следующая, а потом еще одна...



Обучение новобранцев / Фото Евгения Солонины

Дрон зависает над учебным полем боя. Оператор БПЛА, который видит общую ситуацию, – на связи с руководителем штурмовой группы. Он предупреждает, что условный "враг" притаился за изгибом траншеи. Туда летит учебная граната.

– Контакт!

Двойка бойцов выныривает из дыма: первый ведет огонь в сторону условного противника. Приседает, чтобы перезарядиться, тем временем огонь продолжает его собрат.

– Контролируйте ответвления! – военный-инструктор с желтой отметкой на броне, стоя над бруствером траншеи, координирует бойцов внизу. Дальнейшие слова заглушают новые взрывы учебных боеприпасов.

Двойка бойцов смещается влево и ведет огонь в левое ответвление траншеи...

Слушать друг друга и работать как единое целое

"Вы видели только финальную часть задачи, собственно, зачистку окопов", – объясняет инструктор в балаклаве, младший сержант с позывным "Природа": в гражданской жизни он защищал от браконьеров украинские заповедные объекты, а с 2022-го – уже защищал Украину от российских оккупантов на Востоке.

Перед тем, как зачищать учебные окопы, курсанты проходят теорию. Мы разбираем цель нашего штурма и особенности будущего боя. Под нашу задачу формируем группы: огневой поддержки, группу обеспечения и, собственно, штурмовую. Далее – разведка позиций врага, планирование нашего подхода к окопам, входа в траншею и дальнейшей зачистки. Все наши действия согласовываем на уровне командиров подразделений,

– рассказывает "Природа", пока бойцы проверяют снаряжение и отряхиваются от снега, а оператор БПЛА ведет свою "птичку" на посадку.



Инструктор "Природа" / Фото Евгения Солонины

Что чувствуют после учебного штурма сами бойцы? Такие практические упражнения с оружием становятся важным этапом трансформации: гражданский человек превращается в военнослужащего, разрозненная группа людей – в боевой коллектив, считает боец "Джексон", в прошлом разработчик программного обеспечения, а ныне курсант, который готовится пополнить одну из механизированных бригад ВСУ.

"Здесь началось настоящее взаимодействие: с напарником, с группой... Инструкторы нас исправляли, объясняли и помогали, – говорит "Джексон", держа на предплечьях автомат, взятый на предохранитель. – Это было классное упражнение. Вообще за прошлый месяц мы отрабатывали очень много всего: тактическую медицину, ориентирование и разведку, стрельбы из различного оружия".



Инструктор "Джексон" / Фото Евгения Солонины

"А еще – топография, работа с "Крапивой" (боевая система управления – 24 Канал), РЭБ, дроны, – говорит "Механик", крепкий воин с пулеметом на плече. – У каждого есть свои сильные стороны: кому-то легче дается стрельба, кому-то – навигация или работа со связью. Вот "Джексону" по душе "Крапива" и беспилотники, мне – разнообразное "железо". До мобилизации всю жизнь был автослесарем. Надеюсь, в армии тоже буду работать с машинами и механизмами".

"Джексон" и "Механик" работают "двойкой": вместе штурмуют, вместе ходят в разведку, вместе – работают в группе прикрытия.

"Вспоминаю, какие мы приехали в учебный центр месяц назад, и какие мы сейчас. Это небо и земля! Мы даже не ожидали, что нам дадут столько знаний и практики за этот срок, – признается "Механик". – Но самое важное, чему научились, – это слушать друг друга и работать как единое целое. В бою нельзя действовать хаотично: должны быть слаженной боевой машиной".



"Механик" и "Джексон" / Фото Евгения Солонины

Знания и навыки помогают выжить и победить врага

Украинский штурм будет успешным только при условии, что наши бойцы на конкретном участке будут иметь преимущество над противником. И речь идет не столько о количестве личного состава, сколько о детальной разведке и ситуационной осведомленности штурмовой группы, о настроенной координации с другими подразделениями, о сопровождении с воздуха и огневой поддержке. Но самое главное преимущество, которое обеспечивает победу в бою и минимизирует потери – это обученность и слаженность украинских воинов, считает "Природа":

Я всегда говорю курсантам о важности коммуникации, взаимоподдержки и ситуационной осведомленности. Нужно видеть и слышать все, что происходит вокруг, быстро думать и действовать в соответствии с изменениями на поле боя. И, следовательно, распространенные ошибки во время штурма – это лишняя суета, нарушение правил безопасности, неумение "держать" общую ситуацию на контроле. После каждой тренировки мы проводим разбор ошибок, а еще советуем курсантам ежедневно в свободное время заниматься самоподготовкой: отрабатывать все то, что надо "подтянуть".

Инструктор отмечает, что в последние месяцы он и его коллеги могут больше вкладываться в качество подготовки: с ноября прошлого года продолжительность БОВП выросла с 30 до 45 учебных дней.

Это было правильное решение. По новой программе – мы уменьшили количество теоретических занятий, добавили больше стрельб и практических комплексных упражнений, которые соответствуют реалиям войны.

Обучение новобранцев / Фото Евгения Солонины

Ситуация на фронте российско-украинской войны остается крайне тяжелой. Но положительные изменения в подготовке военнослужащих и в планировании боя уже постепенно проявляются на передовой. На публичных онлайн-картах фронта появляются небольшие светло-голубые вклинивания украинских сил в Донецкой области: освобожденные села, посадки и холмы, транспортные развязки...

За каждым освобожденным кусочком украинской земли – адекватное управление, слаженная работа нескольких украинских подразделений, господство украинских дронов в небе, а на земле – тяжелая и опасная, отработанная до мелочей работа украинских пехотинцев.