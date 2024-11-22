В поле, но с отоплением: Сухопутные войска рассказали, как готовят новобранцев

В ВСУ обновили программу прохождения базовой общевойсковой подготовки военнослужащих (БОВП). Во время пресс-конференции представители Командования Сухопутных войск Украины поделились деталями относительно нового "курса молодого бойца".

24 Канал расскажет основное из пресс-конференции. Ранее мы уже писали о БОВП: военные акцентировали, что в украинской армии учат тому, на что не обращают внимания на Западе.

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Как проходит БОВП в Украине сейчас

Новобранцев размещают в полевых условиях в палатках с отоплением, термоизоляцией пола и вентиляцией. Военнослужащего обеспечивают полным комплектом обмундирования, средствами индивидуальной защиты, полноценным питанием не менее 3500 килокалорий в сутки. Общая стоимость обеспечения военнослужащего на период прохождения курса БОВП составляет 180 408 гривен,

– детализировали в Сухопутных силах.

Хотя дисциплин, которые изучают мобилизованные, добавилось, дневную нагрузку новобранцев наоборот уменьшили – с 10 до 8 часов. Большая часть учебных часов посвящена курсу изучения действий в составе подразделения.

"Программа курса БОВП стала не только длительной, но и существенно расширена практической актуальной составляющей. В частности, до 16 часов увеличена продолжительность курса домедицинской подготовки. К обучению добавлен предмет "специальная подготовка", который предусматривает изучение основ применения БПЛА и РЭБ. В подготовку военнослужащих интегрировано программное обеспечение КРОПИВА. Также была расширена огневая подготовка: добавлено изучение коллективного оружия (пулеметы РПК, ПК, MG-42, ДШК, Браунинг, гранатометы РПГ-7, АГС-17 (МК-19) и ведения огня из него. Соответственно, увеличено обеспечение военнослужащих в учебных частях боеприпасами и увеличено количество занятий по стрельбе с 29 до 39", – рассказал полковник Юрий Дяченко.

Военнослужащий освоил курс БОВП, если умеет:

приводить личное оружие к бою и вести из него огонь;

метать боевые гранаты, оборудовать и маскировать огневые позиции;

выполнять мероприятия по защите от БПЛА и применять средства окопного РЭБ на уровне пользователя;

умеет преодолевать инженерные, минно-взрывные заграждения и соблюдать правила минной безопасности;

имеет навыки оказывать домедицинскую, психологическую помощь себе и своим собратьям;

имеет способность выполнять боевые задачи в различных условиях, действуя в составе боевой группы.

Если мобилизованный пропустил учебные часы и не смог полностью освоить программу БОВП, он будет наверстывать все пропущенные учебные часы со следующим составом призывников.

То, насколько обучен боец, будут оценивать в конце БОВП. Бойцы должны пройти комплексное тактическое занятие продолжительностью трое суток, по нему инструкторы определят, насколько они готовы действовать на поле боя.

После обучения бойцы отправятся в воинские части. Там их будут адаптировать и дополнительно готовить к ведению боевых действий. Будет происходить слаживание обученных специалистов в составе малых групп (отделений).