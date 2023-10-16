ЦАХАЛ ликвидировал главу разведки ХАМАС в Секторе Газа

Имени убитого не раскрывают. Также Израиль не сообщил, где именно это произошло.

Война Израиля и Палестины продолжается. Гуманитарная ситуация в Секторе Газа остается очень сложной.

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Что известно об ударе

О ликвидации написали вечером 16 октября. Подробностей очень мало: известно, что убитый был региональным руководителем разведки ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге Газы.

Показываем Хан-Юнис на карте

Также ЦАХАЛ обнародовал видео ударов по Сектору Газы.

Какая ситуация в Израиле и Секторе Газа