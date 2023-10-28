Царев накануне покушения указал на провал армии Путина и предсказал России темные времена
Во временно оккупированном Крыму накануне, 27 октября, могли покушаться на Олега Царева. Он является сторонником "русского мира", а в Украине подозревается в государственной измене.
В сети 28 октября начали распространять интервью Царева, в котором он заметил провалы Кремля. Этот разговор датирован 26 октября, а уже ночью в Царева стреляли дважды, пишет 24 Канал.
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Что заявил Царев накануне покушения
Олег Царев в интервью российским пропагандистам от 26 октября 2023 года заявил, что Россия оккупировала Крым, и потеряла всю Украину.
Впереди очень темные (для России – 24 Канал) времена. Мы вступили в войну. Если, начиная войну, все думали, что в России "вторая армия мира", то оказалось, что у нас (говорится об оккупантах – 24 Канал) того нет, того нет, там проблемы,
– заявил Царев.
Он также сказал, что у России нет беспилотников и связи. Он добавил, что не представляет, чтобы Россия могла захватить хоть какой-то областной центр.
После этих заявлений российский пропагандист заявил, что Царев шокировал его откровенностью.
Что заявил Царев во время интервью, датированного 26 октября: смотрите видео
Покушение на Царева: коротко
- 27 октября российская пропаганда заявила, что ориентировочно в полночь против 27 октября в Олега Царева стреляли дважды в Ялте во временно оккупированном Крыму. Впоследствии враги заявили, что он в "очень тяжелом состоянии" – находится в реанимации с огнестрельным ранением.
- В телеграм-канале коллаборанта написали, что его якобы нашли раненым без сознания у санатория, в котором он жил.
- Специалисты InformNapalm не исключают, что враги могли прибегнуть к инсценировке для привлечения внимания. Ведь сначала писали, что якобы бывшего регионала подрезали, а потом писали, что в него стреляли.
- В Кремле же заявили, что не располагают информацией о том, что произошло с Царевым. Впоследствии российская ФСБ якобы возбудила дело из-за покушения.
- Уже вечером 27 октября источники 24 канала подтвердили, что покушение на коллаборанта Царева является спецоперацией СБУ. Ведь это абсолютно законная цель, давно пребывающая в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления.