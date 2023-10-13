Это ворота на Донецк, – офицер ВСУ сказал, почему России важно захватить Авдеевку

Россияне 10 октября активизировали наступательные действия на Авдеевском направлении. Впрочем, украинские разведчики заранее знали коварные планы врага.

Авдеевка была абсолютно прогнозируемым фронтом, который откроют россияне, поэтому для Генштаба ВСУ это не стало сюрпризом. Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, почему россияне решили наступать на Авдеевском направлении и какая основная цель врага.

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Цель России

Авдеевка расположена максимально близко к оккупированному Донецку. Россияне пытались захватить город в феврале 2022 года. Тогда оккупантам удалось лишь немного сдвинуть фронт. Почти через 2 года после начала вторжения захватчики не достигли прогресса.

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В результате наступательных действий зимой – весной 2022 года Авдеевка оказалась в полуокружении. Расстояние до вражеских позиций около 15 километров.

Это ворота на Донецк, поэтому для россиян важно захватить Авдеевку, полностью уничтожив ее. Город их не интересует, равно как не интересовал Бахмут. Они хотят стереть с лица земли город,

– отметил Березовец.

Главная цель России – отодвинуть украинскую артиллерию как можно дальше от Донецка. Они пытались ее добиться еще в 2022 году.

Немного загуляли

Наступление на Авдеевку началось 10 октября. Хотя оно должно было начаться на несколько дней раньше. Донецкие паблики сообщают, что россияне планировали начать это наступление ко дню рождения Владимира Путина 7 октября.

Может, перепили. С похмелья долго собирались, поэтому начали 10 октября,

– сказал офицер ВСУ.

Начало штурма оказалось неудачным. ВСУ сожгли большое количество вражеской техники. Три российских батальона пытались совершать штурм, однако все напрасно.

"Десант сбрасывали прямо с брони. Говорят, что часть этого десанта до сих пор бродит по серой зоне и не может вернуться к своим. Там по ним активно работает украинская артиллерия и все заминировано. Российский десант оказался между своими и чужими и не имеет возможности вернуться", – добавил Березовец.

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Чтобы не сидели в окопах, их отправили на штурм

Наступательные действия армия России активизировала также на Лимано-Купянском направлении. Оккупанты к началу дождей хотят показать хоть какие-то результаты или просто создать видимость.

Российские захватчики пытаются отвлечь внимание Вооруженных Сил и не дать украинским бойцам перебросить резервы на Бахмутское и Мелитопольское направления, где Силы обороны успешно наступают. Россияне хотят лишить Украины оперативных резервов.

В настоящее время годовщина российской мобилизации. Среди россиян большой уровень дезертирства, панические настроения, нежелание выполнять задачи и для того, чтобы эта вся масса не сидела в окопах или не убегала, их отправили на штурм.

– заметил офицер ВСУ.

По его словам, если российские солдаты еще немного посидят в окопах, то просто разбегутся. Это, прежде всего, касается подразделений, которые сформированы из наших бывших "земляков". В частности, первый армейский корпус квази республики "ДНР" сейчас штурмует Авдеевку. У них серьезные проблемы с дисциплиной и дезертирством.

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