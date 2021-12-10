Цель Украины проста: мир через силу, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен ответить России силой, а не примирением. Также министр пояснил, что цель Украины получить "мир через силу".

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью иностранному изданию.

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Кулеба заявил, что цель получить "мир через силу"

Цель Украины проста – мир через силу. Сейчас Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время и укрепить Украину до такой степени, чтобы у России просто не будет возможного военного варианта для вторжения,

– заявил Кулеба.

Глава МИД пояснил, что "когда такой уровень будет достигнут, появится возможность справедливого политико-дипломатического урегулирования на Донбассе, а также, наконец, вступления Украины в Евросоюз и НАТО".

Последние новости по НАТО

СМИ заявили, что в случае полномасштабного наступления России, НАТО предоставит Украине помощь в виде авиации.

6 декабря спикер Путина заявил, что якобы в Кремле обеспокоены из-за возможного размещения в Украине военных подразделений НАТО. Якобы в таком случае Москва примет меры по защите своих интересов.

7 декабря во время разговора Джо Байдена и Владимира Путина глава Кремля требовал предоставить гарантии нерасширения НАТО.

Президент США ответил на заявление Путина, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

Джо Байден также 9 декабря во время переговоров с Владимиром Зеленским заверил, что отказал Путину касательно Украины в НАТО.

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