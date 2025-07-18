МВД в действии: 10 целей для безопасной Украины

В первую очередь я пишу этот текст не только как министр, а как представитель системы, которая ежедневно стоит на защите украинцев – на фронте и в тылу. Министерство внутренних дел – это не только о правопорядке. Это система, которая в условиях войны, кроме основы безопасности, стала частью обороны и восстановления.

Усиление возможностей боевых подразделений Нацгвардии, пограничников, полиции в войне, их надлежащее материально-техническое обеспечение всегда является главным вызовом для меня. Но параллельно с отражением врага, мы уже сейчас создаем новую архитектуру безопасности послевоенной Украины. И входим в следующий этап с приобретенным опытом и конкретными планами, сформированными в 10 стратегических целей. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Какие задачи ставит перед собой МВД?

1. Безопасность в общинах

Мы масштабируем модель работы непосредственно в обществе: полицейский офицер общины, офицер-спасатель, расширение сети центров безопасности – все это единая вертикаль, которая должна быть в каждом населенном пункте. Особое внимание – Службе образовательной безопасности. Дети должны учиться в условиях защищенной образовательной среды. Это является требованием времени.

Смотрите видео о том, кто такой офицер-спасатель:

Оперативное реагирование – приоритет. Уже более 2 лет на большей части территории работает Служба 112. Масштабируем в этом году на всю Украину.

2. Развитие системы гражданской защиты

Это не только реагирование, это готовность. Модернизация систем оповещения, развитие укрытий, усиление возможностей ГСЧС на местах.

3. Гуманитарное разминирование

Это основа для возвращения жизни. Из общего количества разминированных территорий – примерно половина выполнена силами саперных групп системы МВД. А подводное разминирование – это вообще уникальные умения и технологии, доступны пиротехникам ГСЧС.

Мы формируем полноценную экосистему: Офис противоминной деятельности, Центр гуманитарного разминирования, цифровой реестр опасных территорий, развитие подводного разминирования и стандартизация операторов в сотрудничестве с международными партнерами.

4. Публичная безопасность

Мы переосмысливаем концепцию безопасного пространства: видеомониторинг, аналитика, безопасность в публичных местах. Это и профилактика преступности, и ответ на современные угрозы.

5. Граница

Мы строим современную границу. Единая линия пограничной безопасности – сенсоры, дроны, аналитика. Это технологический барьер для нелегальной миграции, контрабанды со странами ЕС и Молдовой. А инженерные и фортификационные укрепления – надежная оборона на границе с агрессором.

6. Безопасность на дорогах

Это не только камеры. Это новая культура ответственности – через образование, контроль и цифровые решения. Наша цель – уменьшить смертность и травматизм.

7. Противодействие преступности

Среди самых распространенных преступлений сейчас – наркопреступления и кибермошенничества. Работа по противодействию в этих направлениях должна быть усилена. Отдельный фокус – незаконный оборот оружия и боеприпасов. Работает Координационный центр по противодействию незаконному обороту оружия, действует Единый реестр оружия.

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8. Человек – в центре каждого решения

Полное обеспечение лечения и реабилитации наших ветеранов системы. Уже скоро – собственный протезный центр. Работают безбарьерные автошколы, открыты 5 лицеев МВД для детей наших защитников. Достойное трудоустройство ветеранов в наши подразделения – основа для восстановления.

Отдельный блок – розыск без вести пропавших лиц и идентификация тел погибших. Это наш долг перед каждой семьей, которая ждет правды. Мы уже создали тематическую информационную платформу для семей, работаем с международной комиссией по вопросам пропавших без вести. Системность и сотрудничество позволяют нам устанавливать имена там, где раньше была только цифра.

Смотрите видео о поддержке для ветеранов:

9. Качественные сервисные услуги

Продолжаем цифровизацию и налаживание процессов в сервисных центрах и миграционной службе. Люди должны получать государственные услуги быстро, удобно, без лишней бюрократии независимо от того, где они сейчас живут.

Проблемы, связанные с усложнением записи в сервисные центры, постепенно решаются. Запустили обновленную электронную запись, создали удобное мобильное приложение "Е-запись", увеличиваем количество экзаменаторов, среди которых есть уже и трудоустроенные после службы ветераны. Также тесно сотрудничаем с Минцифры для удобной интеграции наших сервисных услуг в Дию.

10. Законодательная трансформация

Это обновление нормативной базы правоохранительной деятельности: адаптация к стандартам ЕС, защита прав человека, усиление возможностей системы – актуально как никогда.

Смотрите видео о том, что такое МВД:

Много уже сделано, и еще больше в работе. Спасибо личному составу системы МВД за несокрушимую ежедневную службу. Мы знаем, что делать дальше. Ради победы и безопасности каждого украинца.