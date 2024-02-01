Путин хочет подвинуть линию фронта вглубь Украины: в ISW проанализировали, удастся ли ему это

За время полномасштабного вторжения Россия несколько раз меняла свои цели. На этот раз президент России Владимир Путин снова сформировал новые, поэтому аналитики Института изучения войны проанализировали их.

Во время встречи со своими партнерами президент России удвоил цели, которых он стремится достичь во время полномасштабной войны с Украиной. По его словам, продвижение текущей линии фронта вглубь Украины является важнейшей целью для российских войск на всем театре боевых действий.

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Цель фактически недостижима

Путин подчеркнул идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, которая, по его убеждениям, должна сделать захваченную территорию недосягаемой для артиллерийских обстрелов. Достижение этой цели фактически невозможно пока существует независимая Украина, которая продолжает борьбу. Так или иначе, в случае захвата новых территорий они все равно остаются достижимыми для вооружения, которое имеет Украина.

Российский националист – милблогер считает, что решить эту проблему поможет захват Николаева и Одессы, ведь это нивелирует удары по Крыму, но для того, чтобы разгрузить текущую линию фронта, нужно захватить линию Славянск – Краматорск.

Заявления Путина от 31 января не являются существенными отклонениями в заявленных военных целях или фактических военных возможностях России. Вероятно, Путин хотел воспользоваться имеющимися нарративами в западных СМИ, которые могли бы заблокировать краткосрочную и долгосрочную военную помощь Запада Украине и заставить Запад вести переговоры с Россией на российских условиях,

– объясняют аналитики.

Путин также включил город Харьков в эту гипотетическую демилитаризованную зону. Вероятно, чтобы воспользоваться дискуссиями вокруг маловероятной возможности российского наступления вдоль северной границы Харьковской области с Белгородской областью. Путин может намереваться усилить эти дискуссии, чтобы отвлечь внимание Украины от текущей российской наступательной операции вдоль оси Харьков – Луганская область.

Неизвестно, воспринимает ли Путин это серьезно

Путин также, вероятно, пытается апеллировать к призывам создать "буферную зону" между Харьковской и Белгородской областью, которые возникли еще летом 2023 года после рейдов украинских военных. В то же время нет никаких признаков того, чтобы российские военные принимали реальные меры для воплощения этого в жизнь.

Путин также подчеркнул российские наступательные усилия вблизи Авдеевки, чтобы показать успехи, которых якобы достигла российская армия.

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