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      Целый город остался без воды на Николаевщине

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      Из-за долгов Первомайск на Николаевщине остался без воды
      Из-за долгов Первомайск на Николаевщине остался без воды / Фото из открытых источников

      Первомайск на Николаевщине отключен от водоснабжения. Причина – огромные долги местного населения. В частности, по состоянию на 1 мая, жители города не оплатили услуги по водоснабжению и водоотведению более 7 миллионов гривен.

      Как отмечают в Первомайском горсовете, в связи с такой ситуацией "Первомайский городской водоканал" имеет недостаток средств, поэтому коммунальное предприятие получило задолженность перед поставщиками за потребленную электроэнергию.

      Читайте также: Донбасс может остаться без воды: детали

      В итоге 6 мая горводоканал отключили от электроэнергии. А город, со своей стороны, осталось без воды.

      Сейчас относительно восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководителями Первомайска, "Первомайским городским водоканал" и поставщиком электроэнергии.

      Между тем, горсовет Первомайска настоятельно просит жителей города погасить долги за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению.

      Недавно из-за долгов жителей и из-за роста цены на газ без горячей воды осталось Ровно. Правда, не те жители, которые получают горячую воду от котельных.

      где еще в украине имели проблемы с водой:
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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Новости Николаева Коммунальные услуги
      Источник: 24 канал
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