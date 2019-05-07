Целый город остался без воды на Николаевщине

Первомайск на Николаевщине отключен от водоснабжения. Причина – огромные долги местного населения. В частности, по состоянию на 1 мая, жители города не оплатили услуги по водоснабжению и водоотведению более 7 миллионов гривен.

Как отмечают в Первомайском горсовете, в связи с такой ситуацией "Первомайский городской водоканал" имеет недостаток средств, поэтому коммунальное предприятие получило задолженность перед поставщиками за потребленную электроэнергию.

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В итоге 6 мая горводоканал отключили от электроэнергии. А город, со своей стороны, осталось без воды.

Сейчас относительно восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководителями Первомайска, "Первомайским городским водоканал" и поставщиком электроэнергии.

Между тем, горсовет Первомайска настоятельно просит жителей города погасить долги за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению.

Недавно из-за долгов жителей и из-за роста цены на газ без горячей воды осталось Ровно. Правда, не те жители, которые получают горячую воду от котельных.