"Российское лобби все еще существует": сможет ли ЕС договориться о цене на российскую нефть

Европейские дипломаты не смогли согласовать цифру граничной цены на российскую нефть. Это говорит о том, что ЕС сложно договориться по этому вопросу.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. По его словам, спрогнозировать, каким будет ценовой потолок на российскую нефть, пока очень сложно.

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Ведь на ситуацию влияют силы, лоббирующие интересы Кремля в Европейском Союзе.

Это вопрос очень мощного российского лобби в Европе, которое все еще существует. Кое-кто постоянно сидел на финансовых потоках от российской нефти и хочет сохранить подобный трафик,

– отметил политолог.

Дискуссия в ЕС по поводу ценового потолка на нефть может длиться долго

По словам Семенюка, у Европы нет единства в вопросах граничной цены на нефть. Политолог считает, что дискуссия на этот счет продлится еще долго.

"Впрочем, решение все-таки будет, потому что фактор использования Россией ракет по украинской инфраструктуре подталкивает к ситуации, когда для Европы соглашаться на условия России очень репутационно рискованно", – подчеркнул Семенюк.

Он добавил, что вопрос только в том, кто первым пойдет на уступки.

Тарас Семенюк Политолог Если Европа сделает шаг навстречу России и сохранит выгодную Москве цену, то Россия будет и дальше получать сверхприбыль, которую будет конвертировать в производство новых ракет. Это означает, что эти ракеты будут и дальше поражать украинскую инфраструктуру и жилые дома.

На что рассчитывает Кремль

Между тем, в Москве заявили, что не будут продавать нефть странам, которые поддержат решение о граничной цене цене. Семенюк считает, что от России можно ожидать чего угодно.

"По информации, которую мы имеем, россияне приложились к подрыву "Северных потоков". Это были альтернативные потоки, которые давали газ Европе. Это значит, что Москва может действовать радикально, чтобы вызвать панику в тех странах, которые от этого больше всего пострадают", – сказал политолог.

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Москва рассчитывает, что оппозиция в странах ЕС начнет поднимать свой голос и апеллировать к тому, почему война в Украине должна влиять на жизнь граждан отдельных стран. Таким образом, возникнет давление на правительства, что может заставить их пойти на определенные уступки.

Главная цель Кремля – чтобы в странах, которые не получают нефть, создать искусственный хаос внутри политикума. Тогда оппозиционные пророссийские партии смогут влиять на ситуацию и расшатывать правительства изнутри,

– объяснил Семенюк.

Он добавил, что именно так произошло в Италии, где российский фактор пошатнул правительство Марио Драги, который был вынужден уйти в отставку. По словам политолога, это старая методика, которую россияне используют для того, чтобы расшатать европейское единство ради собственных целей.

"Россияне сами себе стреляют в ногу"

Семенюк предположил, что Россия действительно может остановить перекачку нефти в страны, которые поддержат решение о граничной цене. Однако вдобавок россияне сами себе создают проблемы.

Сейчас уничтожается украинская энергетическая инфраструктура, то есть по факту нефтепровод не сможет перекачивать нефть. Ведь нужны определенные мощности и электроэнергия для того, чтобы насосные станции качали нефть по этому нефтепроводу. Поэтому россияне сами себе стреляют в ногу,

– отметил политолог.

Он подчеркнул, что Украина как транзитное государство выполняет свои контрактные обязательства перед европейскими партнерами. В то же время Россия, уничтожая энергетическую инфраструктуру в Украине, сама создает прецедент, когда не сможет подавать нефть в Европу из-за собственных же действий.

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