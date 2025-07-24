Центр Харькова атаковали КАБами: количество пострадавших выросло, среди них – дети

Россияне утром 24 июля атаковали Харьков. В городе есть попадания возле гражданской инфраструктуры, известно о более 40 пострадавших. Оккупанты нанесли по городу удары КАБами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления местных властей Харькова. Под атаку россиян попал центр Харькова.

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Что известно о последствиях атаки КАБами на Харьков?

По состоянию на 20:59, по данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 44 человек. Среди них 7 детей. В частности, пострадали: четыре девушки в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней – 2 месяца и 17 лет. Ранее полиция Харьковщины сообщала, что среди пострадавших также 2 беременные женщины.

Относительно удара по Индустриальному району. Повреждено частное домовладение, гараж, выбиты стекла, пострадали гаражи и электросети. Без раненых и погибших,

– добавил Терехов.

Спасатели сообщили, что работы завершены.

Как отмечал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, одна из пострадавших – 10-летняя девочка, у которой острая реакция на стресс. У 17-летнего парня диагностированы взрывные ранения с повреждением головы. Также пострадали еще одна девушка и месячный младенец, который тоже получил острую реакцию на стресс. Сейчас в больницы доставили пятерых жителей, среди них 33-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Спасательная операция после утренней атаки по Харькову продолжается.

Напомним, в четверг, 24 июля, россияне атаковали Харьков около 11:00. Оккупанты применили две авиационные бомбы с истребителя-бомбардировщика Су-34, который ранее вылетел с аэродрома "Саваслейка". Одна КАБ упала рядом с жилым комплексом в Шевченковском районе, а другая – на гражданское предприятие легкой промышленности. В домах выбиты стекла, локализовано возгорание 7 автомобилей. В гаражном кооперативе повреждены гаражи и легковушки. Кроме зданий, загорелась трансформаторная подстанция.

Среди дня по Харькову ударили управляемые авиабомбы весом по 250 килограммов каждая. Они повредили 17 многоэтажек и три частных домохозяйства в Шевченковском и Холодногорском районах. Были выбиты не менее 612 окон. Также, по уточненной информации, поврежден производственный цех текстильного предприятия, админздание одного из коммунальных предприятий и его складское помещение.

Разрушения электрической подстанции не критичны, к вечеру энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение всем потребителям.

Последствия атаки КАБами по Харькову / Фото ГСЧС Украины

Напомним, в ночь на 24 июля россияне запустили 107 ударных дронов и четыре ракеты. Большинство из примененных БПЛА – это "Шахеды". По состоянию на утро попадания зафиксированы на 11 локациях в разных регионах.