Центр Нижнего Новгорода затопило кипятком: там второй раз за 4 дня прорвало трубу

В России снова происходит что-то непонятное. Центр Нижнего Новгорода затопило кипятком из-за неисправности водопровода.

Российские СМИ пишут, что центр Нижнего Новгорода затопило кипятком из-за аварии на водопроводе. В местных пабликах отмечают, что авария произошла в районе дома №16 по улице Большой Печерской, передает 24 Канал.

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Трубу прорывало несколько дней назад

В том же месте трубу прорвало четыре дня назад. Сейчас россияне вынуждены обходить место аварии, чтобы не обжечься.

В России уже не впервые проблемы с коммунальными службами. Очевидно, оборудование некачественное, а обслуживание оставляет желать лучшего.

Кроме этого, жители нескольких улиц остались без воды. Из-за прорыва трамваи №2 сняли с маршрута. Коммунальщики обещают устранить аварию до девяти часов вечера, однако, например, когда в Белгороде пропал свет, его тоже обещали быстро относить, но этого не произошло.

Центр Нижнего Новгорода затопило: смотрите видео

В российском аэропорту "Толмачево" прорывало трубу