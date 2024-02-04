Центр Нижнего Новгорода затопило кипятком: там второй раз за 4 дня прорвало трубу
В России снова происходит что-то непонятное. Центр Нижнего Новгорода затопило кипятком из-за неисправности водопровода.
Российские СМИ пишут, что центр Нижнего Новгорода затопило кипятком из-за аварии на водопроводе. В местных пабликах отмечают, что авария произошла в районе дома №16 по улице Большой Печерской, передает 24 Канал.
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Трубу прорывало несколько дней назад
В том же месте трубу прорвало четыре дня назад. Сейчас россияне вынуждены обходить место аварии, чтобы не обжечься.
В России уже не впервые проблемы с коммунальными службами. Очевидно, оборудование некачественное, а обслуживание оставляет желать лучшего.
Кроме этого, жители нескольких улиц остались без воды. Из-за прорыва трамваи №2 сняли с маршрута. Коммунальщики обещают устранить аварию до девяти часов вечера, однако, например, когда в Белгороде пропал свет, его тоже обещали быстро относить, но этого не произошло.
Центр Нижнего Новгорода затопило: смотрите видео
В российском аэропорту "Толмачево" прорывало трубу
- В России в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске 9 декабря ночью в аэропорту "Толмачево произошло чрезвычайное происшествие. Из-за сильного мороза там прорвало трубу, поэтому все здание заполнилось паром.
- Пассажиры оказались в густом тумане. Те, кто находился на первом этаже, не видели второй этаж. Лестницу нельзя было разглядеть за паром.
- В российских телеграм-каналах также сообщают, что в связи с инцидентом были задержаны некоторые рейсы.