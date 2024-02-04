Російські ЗМІ пишуть, що центр Нижнього Новгорода затопило окропом через аварію на водопроводі. У місцевих пабліках зазначають, що аварія сталася у районі будинку №16 по вулиці Великій Печерській, передає 24 Канал.
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Трубу проривало кілька днів тому
У тому ж місці трубу прорвало чотири дні тому. Наразі росіяни змушені обходити місце аварії, щоб не обпектися.
У Росії вже не вперше проблеми із комунальними службами. Вочевидь, обладнання неякісне, а обслуговування залишає бажати кращого.
Крім цього, мешканці кількох вулиць залишились без води. Через прорив трамваї №2 зняли з маршруту. Комунальники обіцяють усунути аварію до дев'ятої години вечора, однак, наприклад, коли у Бєлгороді зникло світло, його теж обіцяли швидко відносити, але цього не сталося.
Центр Нижнього Новгорода затопило: дивіться відео
У російському аеропорту "Толмачово" проривало трубу
- У Росії в аеропорту "Толмачево" в Новосибірську 9 грудня вночі сталась надзвичайна подія. Через сильний мороз там прорвало трубу, тож вся будівля заповнилась парою.
- Пасажири опинилися у густому тумані. Ті, хто перебував на першому поверсі, не бачили другий поверх. Сходи не можна було розгледіти за парою.
- У російських телеграм-каналах також повідомляють, що у зв'язку з інцидентом були затримані деякі рейси.