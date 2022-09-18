Охота на "пушечное мясо": в центре оккупированного Луганска ловят мужчин

России не хватает "пушечного мяса". Поэтому страна-агрессор охотится за мужчинами, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса.

Потери россии увеличиваются каждый день. По состоянию на 17 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 54 250 оккупантов.

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Россия охотится на "пушечное мясо"

Во временно оккупированном Луганске началась облава на мужчин. Прохожих насильно заталкивают в автобусы.

Денис Казанский – журналист и блогер – рассказал, что мужчин "вылавливают" целые команды захватчиков. Их уже назвали "грибниками".

Идет еще одна волна "мобилизации". Облавы по всему городу. Очередную партию людей отправляют на бессмысленную смерть,

– заявил Казанский.

В центре оккупированного Луганска ловят мужчин: смотрите видео

Люди бунтуют из-за тотальной "мобилизации"

Оккупанты на Донбассе продолжают принудительно отправлять на войну всех, кто может держать в руках оружие. С фронта они возвращаются, как правило, в гробах.

В то же время возвращать пытаются только погибших старшего возраста. Тем временем молодежь хоронят в общих могилах. Погибшим признают только одного из десяти.

Принудительно мобилизованные бунтуют и скрываются. Им совсем не хочется становиться "пушечным мясом" для россии.

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