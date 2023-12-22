Нормальная ситуация для такой страны: оппозиционер объяснил, почему Кремль не удержал цены на яйца

В России неожиданно существенно выросла цена на яйца. Там даже вынуждены импортировать их с других стран.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов, заметив, что проблема с яйцами демонстрирует все "величие" России.

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Почему в России выросли цены на яйца

Как подчеркнул Мурзагулов, не стоит воспринимать рост цен на яйца в России как выдуманную проблему, которую, якобы, сейчас Путин быстро решит – и народ будет ему благодарен. Это следствие тотальной некомпетентности российских властей.

Проблема очень проста. Это нормальная ситуация для страны, которая погрязла в коррупции, кражах и кумовстве. Рука руку моет. Россия – страна-бензоколонка. Тут могут только торговать нефтью, а затем за полученные деньги нападать на соседние государства,

– подчеркнул Мурзагулов.

Ситуация в России: коротко

В России так вырос спрос на яйца, что производители не справляются. Из-за этого цены на яйца только в первой половине 2023 года выросли более чем на 46%, а во второй – еще на 20%. Там будут вынуждены импортировать яйца из Турции, Азербайджана и Ирана.