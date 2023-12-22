Нормальная ситуация для такой страны: оппозиционер объяснил, почему Кремль не удержал цены на яйца
В России неожиданно существенно выросла цена на яйца. Там даже вынуждены импортировать их с других стран.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов, заметив, что проблема с яйцами демонстрирует все "величие" России.
Читайте также "Блестящая спланированная операция": Игнат оценил потери России из-за сбития трех Су-34 на Юге
Почему в России выросли цены на яйца
Как подчеркнул Мурзагулов, не стоит воспринимать рост цен на яйца в России как выдуманную проблему, которую, якобы, сейчас Путин быстро решит – и народ будет ему благодарен. Это следствие тотальной некомпетентности российских властей.
Проблема очень проста. Это нормальная ситуация для страны, которая погрязла в коррупции, кражах и кумовстве. Рука руку моет. Россия – страна-бензоколонка. Тут могут только торговать нефтью, а затем за полученные деньги нападать на соседние государства,
– подчеркнул Мурзагулов.
Ситуация в России: коротко
- По состоянию на 22 декабря Россия потеряла более 351 тысячи личного состава в полномасштабной войне против Украины. Также украинские военные уничтожили 5837 вражеских танков, 10843 боевых бронированных машин, 8250 артиллерийских систем, 932 РСЗО.
- Кроме того, украинские защитники смогли почти одновременно сбить 3 российских бомбардировщика Су-34. Случилось это на Юге.
- 22 декабря беспилотники атаковали территорию России. Их зафиксировали в Брянской, Ростовской, Калужской и Московской областях. Источники 24 Канала в ГУР МО заметили, что дроны попали в цель.