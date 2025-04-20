Нужна ли Украине цензура?

Одна из базовых вещей, которую мы усвоили о войне, звучит так: маленькая постсоветская армия никогда не победит большую постсоветскую армию. Россиян больше, их армия многочисленнее, их расходы на вооружение кратно превышают наши, но они не могут добиться своих целей за более чем 11 лет войны.

О похожих моментах в информационном поле и методах борьбы для Украины читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Важно Похищенное детство: поможет ли ЕСПЧ вернуть маленьких украинцев

Почему Украина не может ввести цензуру

Россия масштабно вооружается и техникой, и информацией или же в их случае – пропагандой. Украина не может отвечать зеркально, введя цензуру.

Во-первых, у нас объективно меньшие бюджеты на информационную политику, чтобы мы могли равноценно противодействовать пропагандой.

Во-вторых, как и по сравнению с армией, в такой войне мы бы проиграли наверняка. Потому что маленькая машина пропаганды уступит большой машине пропаганды. Только технологически проработанная и креативная стратегическая коммуникация, продвижения правды и своего нарратива на опережение лжи России может переломить ход информационной войны.

Украинцам наивно ждать от государства лидерства в этом процессе, потому что подавляющее большинство изменений к лучшему рождаются за пределами официальных кабинетов. А только после этого официальные структуры придают этим изменениям системность. Этим мы в частности и отличаемся от врага: у них народ – заложник власти, у нас же власть была и будет под контролем своего народа.

Борьба с пропагандой

Системная работа нужна на трех уровнях. И начинать надо еще со школы

Я был приятно удивлен тем, чему детей учат в в "Новой украинской школе". На примере Голодомора в рамках курса "Развитие критического мышления как необходимой компетенции" школьникам объясняли, где факт, а где суждение.

Например, миллионы погибших украинцев в 1932 – 1933 годы – это факт. А утверждение о том, что Голодомор привел чуть ли не к уничтожению украинской нации – это суждение (хотя и близкое к факту). Я веду к тому, что первый уровень работы в информационной войне – это медиаграмотность.

Чтобы противодействовать пропаганде, дети со школы должны знать, как различать манипуляции и ложь, как пользоваться источниками информации и как ее проверять. И осознавать, что лидер общественного мнения по лайфкоучингу, таролог с тиктока или анонимный телеграм-канал – это точно не очень надежный источник для анализа событий на поле боя или политических баталий в США.

Второй уровень работы – критический. Если не удалось предотвратить распространение дезинформации, должны с ней бороться.

В этом направлении работают Центр противодействия дезинформации и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, но однозначно хотелось бы больше консолидации усилий всех игроков.

Из-за этого случаются большие несогласования, как с роликом "Один репортаж – один удар". Очень важно привлекать к этому уровню медиа и лидеров общественного мнения, чтобы нарабатывать систему противодействия. Верю, что в этом направлении можно достичь прогресса именно совместными действиями.

Как победить в информационной войне

Наконец, важно продвигать наш имидж на международном уровне, над чем прежде всего должны работать Министерство культуры и стратегических коммуникаций и Министерство иностранных дел. Именно работа над имиджем отличает топ-игроков от других.

На продвинутом уровне нам нужно "пушить" наши нарративы и истории. У нас есть замечательный образ Украины-фронтира, как страны, которая борется с осью зла Россия – Иран – Северная Корея – Китай. И борется не только за собственное существование, но и за весь демократический мир.

На этом этапе мы должны как можно шире представлять юридическое обоснование преступлений России и показывать, что это государство, которое исторически имеет геноцидный подход к войне. Где просто победы им мало, необходимо до конца истребить побежденного.

В рамках продвижения нашего имиджа стоит показывать Западу, что нынешняя Россия – это не русские, а много порабощенных народов в составе империи. А демократическая и более безопасная Россия будет только в своем неимперском измерении.

Украина во время войны должна стать не образцом военной диктатуры, а образцом создания нарративов. У нас это хорошо получалось на старте полномасштабного вторжения, что дало миру абсолютное понимание того, что поддерживать нужно именно нас, а не агрессора. Более системная работа в этом направлении и привлечение различных ведомств и гражданской среды должно стать ключом к победе в информационной войне.