Наши дроны поиздевались над "Цезарем Куниковым": как Россия может попытаться сохранить флот

Последовательное уничтожение российских кораблей создает Кремлю особые проблемы. У них есть несколько вариантов, что дальше делать с Черноморским флотом.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что каждое уничтожение российского корабля – это отличная новость. Важно, что вместе с тем удается уничтожать личный состав оккупантов, а также – грузы, которые перевозят на кораблях.

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Дроны поиздевались над "Цезарем Куниковым"

Как отметил Ступак, вероятнее всего, Украина использовала около 4 – 5 морских дронов для уничтожения "Цезаря Куникова". Оккупанты пробовали отстреливаться, но ничего не удалось.

Наши дроны поиздевались над "Цезарем Куниковым". Когда началась 2 – 3 атака, россияне пробовали отстреливаться. ГУР и ВМС красиво подошли к этой истории. Они оставили один беспилотник, чтобы заснять все это действо. Это закроет возможности для российской пропаганды, которые начали бы рассказывать, что с кораблем все нормально,

– отметил Ступак.

Сейчас Черноморский флот находится под дилеммой. Часть кораблей уже потоплена – и есть вопрос, что делать дальше. Они могут попытаться вывести остатки флота из Черного моря через Босфор. Но это будет выглядеть так, будто они просто сбежали.

Так же оккупанты могут вывести их в Новороссийск. Но опять-таки это будет ударом по российской пропаганде.

Третий вариант – когда каждый корабль будут сопровождать маленькие катера. В случае атаки они могут пробовать отработать по дронам, подставив свой борт. Они даже планировали использовать FPV-дроны против морских дронов,

– рассказал Ступак.

Уничтожение "Цезаря Куникова": коротко