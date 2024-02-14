Тьма, серия мощных вспышек: в сети показали видео взрывов на БДК "Цезарь Куников"
Источник:"Крымский ветер"
Сначала СМИ, а затем официальные источники сообщили об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников". Впоследствии появились видео, на которых, очевидно, видно момент взрыва на этом судне.
В среду утром, 14 февраля, в Генштабе ВСУ подтвердили, что большой десантный корабль врага ушел под воду. Поразили его беспилотными летательными аппаратами в районе Алупки в оккупированном Крыму.
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Момент взрывов на БДК "Цезарь Куников"
Телеграм-каналы публикуют видео, на которых видно вспышки. В подписи к роликам говорится, что это как раз взрывы на корабле "Цезарь Куников". Если эти кадры правдивые, то можно прийти к выводу, что поразили судно еще поздно ночью.
Взрывы в Черном море в районе Алупки: смотрите видео с телеграм-канала "Крымский ветер"
В то же время определенные видео могут свидетельствовать, что подорвался боекомплект корабля "Цезарь Куников". Оккупанты, вероятно, отправили на подмогу в район взрывов другое судно и подводную лодку. Тогда и писали, что возле поселка Кацивели – сильная ударная волна.
Что происходило в Черном море после ночных взрывов: смотрите видео с телеграм-канала "Крымский ветер"
Кстати, сразу после взрывов не было понятно, что произошло с большим десантным кораблем. Однако впоследствии таки подтвердили, что он утонул. Итак, у российских оккупантов еще на одно судно меньше. С такими темпами от их флота не останется ничего.
Российский БДК "Цезарь Куников" ушел под воду: смотрите видео с телеграм-канала "Крымский ветер"
Что следует знать об атаке на судно
- В ночь на 14 февраля в Крыму зафиксирована серия взрывов, которые слышали жители полуострова. Министерство обороны страны-оккупанта поспешно заявило об атаке беспилотниками, однако утверждало, что все цели "уничтожила ПВО".
- Впоследствии Генеральный штаб ВСУ опроверг эти утверждения, заявив об успешном потоплении большого десантного корабля "Цезарь Куников", принадлежащего российским оккупационным силам.
- Операция по ликвидации корабля была осуществлена с помощью украинских дронов Magura V5, которыми руководили спецназовцы "Группы 13" Главного управления разведки Минобороны.
- После взрывов над акваторией, где произошли события, был замечен американский беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Его используют для разведывательных миссий.
- По информации ГУР, корабль "Цезарь Куников" получил критические повреждения и начал тонуть. Этот факт имеет символическое значение, поскольку российского офицера, в честь которого было назвали корабль, убили 81 год назад.
- "Цезарь Куников" считался одним из самых новых кораблей российского флота, способным вмещать на борту до 87 членов экипажа. Корабль задействовала Россия в военных операциях против Грузии, Сирии и Украины.