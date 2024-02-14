Одно из самых новых российских судов: все, что известно об уничтожении "Цезаря Куникова"

Россия продолжает терять свои корабли в полномасштабной войне против Украины. У берегов Крыма потопили "Цезаря Куникова".

Утром 14 февраля во временно оккупированном Крыму ГУР совместно с ВСУ затопили большой десантный корабль “Цезарь Куников”. Все, что известно об этом событии – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Украина уничтожила корабль "Цезарь Куников" возле Алупки: показываем город на карте