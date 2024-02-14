Пошел на свидание с "Москвой" на дне: после уничтожения "Цезаря Куникова" сеть взорвалась мемами

Во временно оккупированном Крыму 14 февраля уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Украинцы не могли пройти мимо такого подарка от ВСУ и ГУР на День Святого Валентина и сеть буквально взорвалась мемами.

К тому же название российского корабля само вдохновляет на создание мемов. Как украинцы шутят о затоплении БДК "Цезарь Куников" – читайте в подборке 24 Канала.

С чего все началось В Крыму раздаются взрывы: мог затонуть корабль

Валентинка от ГУР

ВСУ совместно с ГУР МО провели спецоперацию и уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Украинцы не могли пройти мимо такого события, тем более – в День Святого Валентина. Сеть буквально взорвалась мемами на эту тему.

Конечно, украинцы не могли не совместить затопление корабля с праздником. Одни шутят, что "Цезарь Куников" отправился на свидание с крейсером "Москва", другие – что это была валентинка ко Дню влюбленных от ГУР.

Мемы о затоплении "Цезаря Куникова" – больше в галерее

Вызвало немало обсуждений и само название корабля – "Цезарь Куников". Несложно догадаться, как украинцы начали шутить и на эту тему.

Мемы о названии корабля – больше в галерее

К слову, некоторые пользователи не верят, что россияне действительно могли назвать корабль "Цезарь Куников". Но с другой стороны – такое абсурдное название никто другой и не смог бы придумать.

В шутку ведущий 24 Канала Андрей Дрозда также заметил, что затопили "Цезарь Куников" не обычные дроны.

На уничтожение корабля отреагировали и в ДТЭК.

Если серьезно, то корабль назвали в честь российского офицера Цезаря Куникова (Цезарь – это имя). Он был героем Советского Союза, важной фигурой для россиян, поэтому они и решили назвать корабль в его честь. Интересно, что умер Цезарь Куников 14 февраля, а через 81 год – затонул и корабль.

К слову, метко прокомментировал это представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. Он заметил, что, оказывается, Цезарь может умереть дважды.

Не каждому Цезарю удается дважды умереть в один день,

– сказал Плетенчук.

Подборка мемов из сети – больше в галерее

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким также отреагировал на уничтожение российского корабля.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" тоже присоединился к распространению мемов.

Что известно об уничтожении "Цезаря Куникова"