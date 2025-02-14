Россия нарушила договоренность, сбивать дроны над территорией ЧАЭС запрещено
На пресс-конференции по российскому удару по ЧАЭС привели шокирующие данные. Если бы дрон упал на несколько десятков метров в сторону, последствия были бы значительно хуже. Детали передает 24 Канал.
Россия направила беспилотник прямо по ЧАЭС ночью 14 февраля. Мир возмущен этим, а кремлевская пропаганда, как и всегда, твердит, что Украина провоцирует и вообще – все подтасовала. Хотя есть фото с обломками дрона, где четко написано "Герань".
Смотрите также Было попадание в укрытие над 4-м энергоблоком, возник пожар: главное об ударе России по ЧАЭС
Россия нарушила договоренности
Представители ЧАЭС и ГСЧС заявили, что сбивать дроны над атомной станцией нельзя.
Это вопрос больше к военным, но есть договоренность, что над объектами ядерной инфраструктуры дроны не сбивают,
– говорится в заявлении.
Известно, что дрон попал на внешнюю крышу, пробил ее и упал на гараж для технического обслуживания систем. Там он взорвался. То есть взрыв был внутри ЧАЭС.
Если бы БПЛА упал на 15 – 20 метров в сторону, он бы попал в старое укрытие, которому уже 40 лет. Россия подвергает ядерной опасности всю Европу и мир.
Справка. ЧАЭС остановили в 2000 году. В 2010 году начали возведение нового безопасного конфайнмента, то есть новой защитной оболочки, над объектом "Укрытие" или "Саркофаг", который существовал с 1986-го. Работы завершили в 2019 году. Эту арку хорошо видно на всех фото из Чернобыля.
По данным специалистов, радиационный фон в норме. Но удар по саркофагу приведет к его росту.