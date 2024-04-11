Там больше года нет ни света, ни воды, – глава ОВА о тех, кто остался в Часовом Яру

Российские военные пытаются захватить Часов Яр. Вместе с тем враг использует свою традиционную схему – сравнивает с землей все, что может.

Поэтому Часов Яр регулярно обстреливают из всего возможного вооружения. Как отметил в эфире телемарафона глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в городе остались более 700 человек, которые не хотят его покидать.

Читайте также Россияне рвутся к Часовому Яру и Уманскому: как изменилась линия фронта за неделю

Жителям помогают, чем могут

739 человек находится в городе Часов Яр. Мы им помогаем всем, чем только можем. Завозим гуманитарную помощь. Хочу напомнить, что больше года там нет ни света, ни воды, ни газоснабжения. Там нет почти ничего. И заезжать постоянно в Часов Яр – это очень сложная и ответственная миссия,

– подчеркнул Филашкин.

Он поблагодарил полицию подразделения "Белые ангелы", сотрудникам ГСЧС, а также нашим военным. Всем, кто присоединился к направлению эвакуации мирных жителей из Часового Яра. В то же время Филашкин отметил, что эти 739 человек, которые остались в городе, покидать его не хотят.

И враг ежедневно пытается прорвать нашу линию обороны почти по всей линии фронта. Наши защитники сдерживают по всем направлениям, – отметил он.

Враг хочет превратить город в руины

Следует понимать, что ситуация на Бахмутском направлении в сторону Часового Яра все еще остается достаточно сложной. Российские военные пытаются захватить город, используя для этого привычные методы террора.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире 24 Канала высказал предположение, что оккупанты попытаются усилить наступательные действия в конце мая – начале июня. Он добавил, что враг и сейчас наступает в направлении Часового Яра, где идут ожесточенные бои.

По его словам, оккупанты придерживаются привычной для их войска тактики. Враг стремится сначала уничтожить город, а потом уже его захватить. К сожалению, Часов Яр в этом случае – не исключение. Российские захватчики бьют по нему артиллерией, ракетами, КАБами.

Они пытаются превратить город в руины. В руинах держать оборону труднее (для ВСУ – 24 Канал), чем в городе, который еще может функционировать. Затем они этот город пытаются захватить,

– рассказал Гетьман.

Он считает, что единственное противодействие российским захватчикам – большее количество вооружения для наших военных.