Командир батальона описал действия россиян возле Часового Яра
Ежесуточно на Бахмутском направлении в среднем происходит 30 боевых столкновений. Противник продолжает штурмовать, пытаясь выполнить задачу российского диктатора – оккупировать Часов Яр до 9 мая.
Россияне понимают, что имеют определенное окно возможностей, поэтому активно давят на ВСУ. Подробнее о действиях врага в эфире 24 Канала рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко.
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Впереди нелегкое время
США приняли решение о военной помощи Украине. Боеприпасы, огневые позиции и другое вооружение поехало в наше государство, а кое-что уже поступает на фронт. В то же время максимальное накопление состоится ориентировочно через месяц – полтора.
Соответственно противник понимает, что имеет максимум шесть недель, чтобы получить высокий результат на поле боя. По мнению Федоренко, россиянам очень важно до 9 мая оккупировать Часов Яр в рамках выполнения задания Владимира Путина.
Удастся ли противнику реализовать эти намерения до 9 мая? По моему убеждению, нет,
– предположил Федоренко.
За последнюю неделю противник не имел тактических успехов в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка. Россияне не продвинулись дальше, позиции продолжают держать украинские воины.
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Важно полностью перебрать тактическую инициативу на свою сторону после накопления необходимого количества сил и средств. Надо выдержать ближайшие полтора месяца, которые будут чрезвычайно тяжелыми. Военное руководство делает максимум, чтобы минимизировать потери на поле боя и как можно больше усилить обороноспособность нашего государства.Важно! Присоединяйтесь к сбору на 600 батарей к FPV-дронов. Сумма – 3 миллиона гривен.
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О тактике россиян
Командир батальона отметил, что оккупанты по флангам – из Богдановки и Ивановского – пытаются продвигаться и атаковать Часов Яр.
Параллельно противнику важно вязаться в городскую застройку. Если количество личного состава преобладает, вести войну в жилых кварталах гораздо легче, чем в лесопосадках.
Также россияне пытаются выровнять линию боевого соприкосновения Клещеевка – Андреевка, чтобы максимально оттеснить Силы обороны к водопроводному каналу Донбасс.
Очень сложные сейчас условия. Очень сложные боевые действия. Противник активно имеет возможность применить авиацию с управляемыми авиабомбами, но Силы обороны выстоят,
– отметил Юрий Федоренко.
Ситуация на Бахмутском направлении: что известно
- За минувшие сутки наши воины отбили 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Новое Донецкой области.
- В Институте изучения войны сообщили, что на направлении Бахмут – Часов Яр россияне совершили больше атак, чем возле Авдеевки. Российские войска могут планировать наступление в направлении Торецка для усиления операций вокруг Часового Яра.
- Спецподразделения ГУР МО перебросили в Часовой Яр, чтобы остановить намерения россиян продвигаться в сторону агломерации Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска. Они находятся там около двух недель.