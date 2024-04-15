Наступление на Часов Яр: почему Россия может взять город быстрее, чем Авдеевку и Бахмут, – ISW

Российские захватчики стремятся захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Такую задачу оккупантам поставило высшее военное руководство страны-агрессора.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что такие сроки намного быстрее, чем россияне ставили ранее, когда хотели захватить Бахмут или Авдеевку. Одной из причин таких действий, по мнению экспертов, может быть недостаток боеприпасов в украинской армии.

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В отчете, опубликованном Институтом изучения войны, подчеркивается, что высшее руководство страны-агрессора имеет целью захватить Часов Яр всего за три с половиной недели. Такая амбициозная цель свидетельствует, что они считают, что их войска могут достичь более быстрого темпа наступательных операций по сравнению с предыдущими попытками захватить Бахмут в мае 2023 года или Авдеевку в феврале 2024 года.

Российское военное командование, вероятно, оценивает что нехватка боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр за несколько недель, несмотря на оценку, что российские войска пока достигли только восточной части микрорайона Канала в восточном Часов Яра,

– отметили в ISW.

Аналитики отметили, что российское командование постоянно ставит нереалистичные цели по продвижению своих военных. В то же время один из пропагандистских "военкоров" выразил надежду, что российские силы смогут войти в Новый микрорайон на юго-востоке Часового Яра до 9 мая.

"Российские военные, вероятно, намерены воспользоваться отсутствием значительного количества украинской артиллерии и противовоздушной обороны, являющуюся решающими для украинской обороны и которые, однако, не ограничивали украинскую оборону Бахмута или Авдеевки в такой же степени, как их текущие ограничения", – отметили эксперты.

В ISW также подчеркнули, что российское военное командование, как ожидается, будет продолжать свои операции против Часового Яра до тех пор, пока не достигнет поставленных целей. Было отмечено, что на этот раз российские войска могут продвигаться быстрее из-за ограниченной доступности украинской артиллерии и противовоздушной обороны.

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