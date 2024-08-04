Россияне, вероятно, продвинулись в Часовом Яру, Покровск – самое горячее направление: карта фронта

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Также россияне были активным на Торецком и Купянском направлениях.

О ситуации на поле боя по состоянию на 4 августа, рассказывает 24 Канал ссылаясь на данные Генштаба ВСУ и аналитиков DeepState.

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По данным Генштаба, за минувшие сутки россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 4 ракетных удара с применением шести ракет, а также 49 авиаударов, сбросив 62 КАБа. Россияне совершили более 5100 обстрелов, из них 106 - из РСЗО.

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов, в частности Локня и Мирополье Сумской области; Слобожанское, Липцы, Избицкое и Глубокое Харьковской области; Макеевка, Северск, Дружба, Торецк, Часов Яр, Гродовка, Заря, Воздвиженка, Птичье, Александрополь, Времовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Павловка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Зато авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ россиян, а также поразили пункт управления, 5 средств ПВО, станцию РЛС, склад МТЗ и еще один важный объект оккупантов.

Часов Яр – продвижение врага

Аналитики DeepState сообщили, что россияне продвинулись в Часовом Яру в Донецкой области.

"Враг продвинулся в Часовом Яру. Продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Железном", – говорится в сообщении.

Часов Яр на карте:

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении зафиксировано 6 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян вблизи Тихого, Глубокого и Волчанска.

Волчанск на карте:

На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений, в частности возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.

Синьковка на карте:

направлении войско оккупанты 8 раз атаковали неподалеку Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском направлении защитники отражали штурмовые действия российских оккупантов вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спирного.

Спорное на карте:

направлении произошло 12 боев в районах Васюковки, Часового Яра и Андреевки.направлении – 20 боестолкновений неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 45 штурмов в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое, Межевое, Карловка, Свиридоновка, Скучное, Ивановка и Яснобродовка.

направлении Силы обороны отбили 11 атак у Красногоровки, Георгиевки, Пантелеймоновки, Константиновки и Парасковиевки, где россияне пытались прорвать нашу оборону.направлении российские войска совершили семь штурмов вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении зафиксировано 2 российские наступательные действия неподалеку Роботино, россияне не имели успеха.

направлениях обстановка без особых изменений.направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено.враг сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.