Решается судьба битвы за Донбасс: почему Часов Яр настолько важен

Российские оккупанты бросили едва ли не все свои силы на захват города Часов Яр. Он имеет стратегическое значение как для ВСУ, так и для противника, поэтому за населенный пункт продолжаются кровопролитные бои.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, заметив, что в медиапространстве все говорят о захвате города до 9 мая. На самом деле врагу не так важны даты, как сам результат и оккупация Часового Яра.

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Почему Часов Яр имеет стратегическое значение

Россияне действительно склонны к определенным сакральным датам, но все же не придают им решающего значения. Поэтому не стоит приписывать необходимость захватить Часов Яр только к 9 маю, ведь для них важно выполнить задачу, независимо от даты.

Если наши защитники удержат Часов Яр до 9 мая, то мы радостно станцуем и скажем: "Мы не сделали Путину подарок на праздники". Но если Часов Яр упадет 11 или 14 мая, то разве это что-то меняет?

– сказал ветеран российско-украинской войны.

Поэтому неважно, до какой даты оккупанты захотят взять город под свой контроль. Украине важно удерживать его, ведь потеря Часового Яра приведет к кардинальным изменениям на фронте.

Если они его возьмут, абсолютно безразлично 9 или 19 мая, то это будет означать, что мы проиграли битву за Донбасс. Ведь Часов Яр – это на самом деле очень серьезно, это уже не о тактике, а о стратегии,

– отметил Евгений Дикий.

Он пояснил, что говорится о хорошо укрепленном районе, который расположен на господствующих высотах. Если россияне туда зайдут, то четыре крупных города – Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка – сразу станут зоной боевых действий.

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Из всех четырех городов надо будет эвакуировать несколько десятков тысяч населения. К тому же не факт, что мы удержим эти населенные пункты, ведь они находятся в низине под Часовым Яром – это очень невыгодное положение.

"На самом деле в Часовом Яру сейчас решается не получит ли Путин подарок на 9 мая, а удержим ли мы ту половину Донбасса, которую до сих пор контролируем", – подчеркнул Дикий.

Враг имеет успехи в Покровском районе

Под постоянным ударом оккупантов также находится город Торецк Донецкой области. Сейчас четко выделилось Покровское направление, хотя раньше его почему-то называли Авдеевским.

Именно там враг имеет существенные успехи и продвигается быстрее всего. Среди причин этого – местность, которая является неблагоприятной для обороны. Там трудно закрепиться и останавливать врага.

Сейчас будет попытка зацепиться за Карловское водохранилище, но, к сожалению, россияне могут обойти его с двух сторон. Вряд ли возьмутся форсировать. Поэтому на Покровском направлении, вероятно, оккупанты довольно быстро выйдут к самому Покровску,

– отметил ветеран российско-украинской войны.

Оборону в городе можно держать долго. К тому же должна быть серьезная линия обороны, которую строили военно-гражданские администрации с использованием частных подрядчиков, строительных компаний. Поэтому есть надежда, что именно там удастся остановить врага.

"Другое дело, что стратегически это не столь много дает россиянам. Сейчас у них есть два направления, где они больше всего прут – это Покровск и Часов Яр. Второй город дается им крайне трудно, существенного продвижения нет", – добавил Евгений Дикий.

Зато Покровск дается довольно легко, хоть со значительными потерями. Однако этот город не является таким критически важным. Поэтому можно предположить, что враг будет выбирать, где сосредоточить свое наступление: бросить все на Покровское направление, потому что там можно что-то получить, или выбрать стратегически важный Часов Яр.

Вряд ли враг решит отложить свое наступление, ведь всем известно, что помощь от США вскоре будет в Украине. Поэтому для оккупантов сейчас последний шанс хоть что-то получить.

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