"Утилизируют в Часовом Яру": оккупант пожаловался на потери России
Украинская разведка перехватила разговор оккупанта. Так, российский захватчик рассказал о многочисленных потерях в Часовом Яру, в результате которых Россия набирает в войска еще больше людей.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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Оккупант жалуется из-за потерь в своем войске
ГУР МО обнародовал перехваченный разговор оккупанта о безуспешности штурмовых действий и значительных потерь среди военнослужащих вооруженных сил России в районе Часов Яр Донецкой области. Этот аудиофрагмент они распространили вечером в четверг, 2 мая.
Говорю, что народу набирают п****ец, а они все утилизируются в этом, Часовом Яру. Там же наступление идет. У вас стоит фронт (у собеседника – 24 Канал), поэтому возможно и не видно. Просто сейчас, говорю, развесили всюду плакаты лям 200, одноразовые выплаты, льготы...,
– заявил оккупант.
ГУР перехватил разговор оккупанта: смотрите видео
Какая ситуация возле Часового Яра: последние новости
- Российские захватчики не прекращают серьезно давить на Часов Яр. Известно, что бои продолжаются уже на границах города. Впрочем оккупантам не удается прорваться к каналу Северский Донец – Донбасс, который важен для дальнейшего продвижения по Донецкой области. В ОСУВ "Хортица" отмечают, что ситуация контролируемая.
- Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что россияне уже бросили все ресурсы на для захвата Часового Яра. По мнению офицера, оккупанты физически не смогут взять населенный пункт до сакральной для них даты – 9 мая, поэтому придется придумывать новую.