Оккупанты подошли к границе Часового Яра: страшное видео из почти пустого города

Россияне давят на Часов Яр, боевые действия идут уже на границе города. Враг не считается с потерями и стремится во что бы то ни стало захватить населенный пункт, чтобы двигаться дальше. Пробует даже обойти город с флангов. 24 Канал собрал, что известно о ситуации в Часовом Яре на данный момент.

Александр Сырский заявлял, что россияне имеют задачу захватить Часов Яр до 9 мая. Но есть мнение, что им не удастся этого сделать.

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Боевые действия идут уже на границе города: сколько гражданских в Часовом Яре

Не все гражданские выехали из города. Детали рассказал начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире телемарафона.

В Часовом Яре и во всей Часовоярской общине остается 682 человека... Это обычные люди, жители громады, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города,

– сказал он.

Те, кто остался, – преимущественно пожилые люди. Эвакуация в городе продолжается с февраля 2022 года, но за последнюю неделю оттуда никто не выехал.

В Associated Press показали жуткое видео из почти пустого города.

Часов Яр сейчас: смотрите видео

Что даст россиянам захват города

"Часов Яр, расположенный среди зеленых полей и лесов, превратился в апокалиптическую картину. Разрушения напоминают Бахмут и Авдеевку. Этот стратегически важный город уже несколько месяцев находится под атакой российских войск. Его захват даст России контроль над холмом, с которого она сможет атаковать другие города, составляющие основу восточной обороны Украины. Это создало бы основу для потенциально более широкого российского наступления", – пишут в AP.

В Часовом Яре продолжается битва за логистику

Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что на утро 2 мая россияне не прорвались к каналу Северский Донец – Донбасс. Канал нужен оккупантам, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации. Впрочем, враг продолжает штурмовать Часов Яр и окружающие населенные пункты, идет большая борьба за контроль логистических маршрутов.

"У врага успехов нет. Враг продолжает уже которую неделю штурмовать город. Ситуация контролируемая. Противник продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты и авиацией, и артиллерией. Оккупанты всевозможными способами пытаются заполучить эти господствующие высоты, на которых есть Часов Яр, чтобы выйти на дальнейшую борьбу за территории и обстреливать уже дальше Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск", – объяснил он.

Ситуация в Часовом Яре: смотрите на карте

Россияне пробуют обойти город

А еще захватчики пытаются обойти Часов Яр флангами через Богдановку и Ивановское, активно штурмуя и эти населенные пункты. Конечно же, не жалеют ни техники, ни людей. Используют гольфкары, квадроциклы, кроссовые мотоциклы, но успеха не имеют. У Белогоровки штурмов было больше всего – туда враг заводит дополнительный личный состав и завершает перегруппировку. Оккупанты обстреливают Часов Яр и его окрестности из артиллерии.

Вторая линия обороны укреплена

Назар Волошин заверил: вторая линия обороны есть.

"Российские оккупанты методом выжженной земли пытаются уничтожать наши все и взводные, и опорные пункты, и сам город Часов Яр, чтобы нашим защитникам не было где обороняться. Вторая линия обороны укреплена. Силы обороны готовы к борьбе с врагом", – заявил он.

Ранее сообщалось, что для обороны в город перебросили спецподразделения ГУР.