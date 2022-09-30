В Херсонской области люди остались без газа: россияне, похоже, присоединили газопровод к Крыму

На оккупированной россиянами Херсоне произошла авария на магистральном газопроводе. В результате ряд городов остались без газа, в частности Скадовск, Каховка и Новая Каховка.

Кроме того, есть населенные пункты, где давление только снизилось, вероятно, впоследствии газоснабжение там может остановиться и вовсе. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Россия планирует отапливать Крым краденым украинским газом

По его словам, похоже, оккупанты подключили газопровод средней мощности в районе Бриловки, что на Херсонщине к крымской газотранспортной сети. Россияне убеждали, что это необходимо для того, чтобы давать газ из Крыма.

Действительно сейчас кажется, будто газ из Крыма пошел туда, но в то же время на зимний период газа там абсолютно недостаточно, потому что они пользуются только своим газом, который добывают непосредственно в Крыму, а также воруют из украинского шельфа.

– объяснил херсонский активист.

Он отметил, что полуостров имеет немного избыточного газа в летний сезон, однако будет испытывать дефицит зимой. Так что россияне, вероятно, планируют использовать украденный украинский газ для отопления оккупированного Крыма в зимний период.

Молчанов прокомментировал ситуацию с газоснабжением в Херсонской области: смотрите видео

оккупанты обвиняют Украину

Молчанов рассказал, что трубы газопровода были рассчитаны на среднее давление и, вероятно, не выдержали подачи россиянами высокого давления и потому произошла утечка. Кроме того, вполне возможно, что оккупанты курили в неотведенных для этого местах и подожгли этот газопровод.

Поэтому газопровод действительно загорелся и люди сейчас сидят без газа. Россияне обвиняют Украину в этом, мол, это террористический акт и Украина его уничтожила,

– отметил херсонский активист.

Однако Украина до сих пор подавала газ, пока оккупанты не осуществили нештатное вмешательство в газотранспортную сеть и не закачали туда большее давление, чем она может выдержать.

Какая ситуация на оккупированной Херсонщине: коротко