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4 октября, 11:11
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Обновлено - 11:28, 4 октября

Часть Киева осталась без горячей воды после атаки

Татьяна Бабич

В воскресенье, 4 октября, продолжается российский террор против городов Украины. Из-за обстрелов в части Киева отмечаются проблемы с горячей водой.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Какие последствия атаки на Киев? 

Отметим, что из-за очередного удара по столице произошло повреждение тепломагистрали. Так, в Деснянском районе Киева временно не будет горячей воды. 

"Ремонтные бригады будут работать над возобновлением горячего водоснабжения", – уточнил Кличко. 

Следует упомянуть и о том, что во время атаки было попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Ряд экспертов, в том числе и аналитики ISW, писал о том, что враг начал избивать по постам в Киеве, чтобы усложнить экономическую ситуацию и повлиять на моральное состояние населения. 

Обратите внимание! Оккупанты почти непрерывно запускают на Украину ударные дроны. Так, для ряда регионов объявлена ​​воздушная тревога. Следить за движением враждебных БпЛА можно в хронологии 24 канала. 

Какие еще города находились под прицелом россиян? 

Утром 4 октября российские войска ударили по Днепру. Под атакой оказалась центральная часть города. После атаки вспыхнул пожар, над городом взвился густой дым. 

В ОВА заявили, что информацию о возможных пострадавших в настоящее время уточняют. Позже стало известно, что российские военные ударили по помещению компании связи. На месте работают экстренные службы.

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