Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Які наслідки атаки на Київ?

Зазначимо, що через черговий удар по столиці сталося пошкодження тепломагістралі. Так, у Деснянському районі Києва тимчасово не буде гарячої води.

"Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання", – уточнив Кличко.

Слід згадати й про те, що під час атаки було влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Низка експертів, зокрема й аналітики ISW, писала про те, що ворог почав бити по постах у Києві, щоб ускладнити економічну ситуацію та вплинути на моральний стан населення.

Зверніть увагу! Окупанти майже безперервно запускають на Україну ударні дрони. Так, для низки регіонів оголошено повітряну тривогу. Слідкувати за рухом ворожих БпЛА можна в хронології 24 Каналу.

Які ще міста були під прицілом росіян?

Вранці 4 жовтня російські війська вдарили по Дніпру. Під атакою опинилася центральна частина міста. Після атаки спалахнула пожежа, над містом здійнявся густий дим.

В ОВА заявили, що інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють. Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по приміщенню компанії зв'язку. На місці працюють екстрені служби.