Часть подразделений 3-й ОШБр была в полном окружении в Авдеевке, – заместитель командира Жорин

Недавно в Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили о том, что им удалось отойти на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровнять линию фронта. Впрочем, известно, что некоторые бойцы до этого все же были в полном окружении врага.

По словам пресс-офицера 3-й штурмовой бригады Александра Бородина, операция по выводу войск была большая и очень сложная. Она требовала максимальной слаженности и коммуникации в подразделении и между подразделениями.

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Воины были в полном окружении врага

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал детали выхода бойцов из Авдеевки. По его словам, некоторые защитники все же, к сожалению, были в полном окружении врага.

Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти,

– сообщил майор ВСУ.

Он отметил, что сейчас часть российских СМИ утверждают, что якобы на территории Авдеевского коксохима до сих пор находятся некоторые украинские защитники.

Однако Жорин заверил, что по состоянию на сейчас ни одного нашего бойца на территории вышеупомянутого объекта нет.

Могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений,

– говорится в сообщении заместителя командира.

Он также добавил, что почти половина всех КАБов, которые падали украинским защитникам "на голову" в Авдеевке, попали именно на территорию коксохима.

Напомним, что ранее в ОСУВ "Таврия" подтвердили, что Силы обороны вышли из Авдеевки. Дмитрий Лиховой дал понять, что выход украинских защитников из Авдеевки завершился еще в субботу, 17 февраля.

Какова сейчас ситуация на Авдеевском направлении: коротко