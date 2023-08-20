ЧВК "Вагнера" оставляет Беларусь: какова причина такого решения

В Центре национального сопротивления 19 августа сообщили, что приспешники Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнера" решили покинуть территорию Беларуси. Так, численность их военных уменьшилась почти на 1 тысячу человек.

Поэтому вагнеровцы либо уходят в отпуск, либо подписывают контракты и едут в страны Африки. Кроме того, инструкторы, которые тренировали ЧВК "Вагнера", также хотят покинуть Беларусь.

Интересно Экс-генерал армии США рассказал, что будет, если вагнеровцы начнут наступление на Польшу

Почему вагнеровцы покинули Беларусь

В Центре национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье зафиксировали, что численность военных повара Путина Пригожина уменьшилась с 5,8 до 4,4 тысячи человек на территории страны. Основной причиной является то, что российские власти перестали финансировать наемников этой частной военной компании.

Следовательно, часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует либо перейти в другие террористические структуры, либо вообще уволиться,

– говорится в сообщении ЦНС.

Кроме того, в центре также добавили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пока не удовлетворяет инструкторов из ЧВК "Вагнера" своим уровнем оплаты за услуги. В результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго.

В ГУР предупредили, кому ждать опасности от вагнеровцев