Грести будут непрерывно до декабря, – Арестович предположил, как пройдет мобилизация в россии
Уже несколько дней в россии проходит объявленная путиным частичная мобилизация. В ряды оккупационной армии призывают буквально всех, несмотря на состояние здоровья.
Об этом сказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. Он отметил, что в россии не останется ни одной семьи, которой бы не коснулась мобилизация.
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Забирают в армию буквально всех
Арестович отметил, что в рамках объявленной мобилизации в россии призывают в армию буквально всех. Также фиксируется множество нарушений. В частности, людям, которые приходят в военкомат, даже не разрешают заехать домой за документами.
Медкомиссии фактически не производятся. Берется медицинская справка, с которой ты закончил военную службу, возможно, 20 лет назад,
– сказал советник главы Офиса Президента Украины.
Он сиронизировал, что мобилизация в россии проходит успешно. Ведь уже предусмотрена уголовная ответственность за отказ от участия в боевых действиях.
Арестович об особенностях мобилизации в россии: смотрите видео
"Грести будут до 1 декабря непрерывно"
Арестович заявил, что 21 сентября началась первая волна мобилизации. В общей сложности их в россии планируется три. Третья стартует в середине ноября и должна завершиться в 20 числах того месяца.
Грести будут до 1 декабря непрерывно, каждый день. Как вы понимаете, чтобы набрать 300 тысяч по всей большой россии, не нужно три волны мобилизации. Значит, будут набирать трижды по 300 тысяч. В общей сложности около миллиона,
– отметил он.
В то же время советник главы Офиса Президента отметил, что, по некоторым данным, запланированное количество мобилизованных может быть даже больше. А миллион призванных в армию – это много даже для россии. Ведь не останется ни одной семьи, которой бы она ни коснулась.
На дурную голову можно призвать и 25 миллионов. Вопрос, что с ними делать дальше. Такими темпами, которыми они хватают, вполне могут набрать миллион. Я не знаю, как они этот миллион будут превращать в солдат и сколько это займет,
– сказал Арестович.
Он считает, что часть мобилизованных бросят на пополнение, что в свою очередь даст определенный эффект. Но что будет дальше, даже сложно представить.
Мобилизация в россии: что известно
- Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
- В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти это отрицают.
- Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
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