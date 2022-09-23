На путина давят с трех сторон: почему он объявил мобилизацию, которой так боялся

Путин решился объявить частичную мобилизацию в россии, хотя пытался этого избежать. Есть несколько причин, побудивших главу кремля пойти на такой шаг.

Об этом 24 каналу сказал международный обозреватель, российский оппозиционный журналист Иван Яковина. Он отметил, что у путина сейчас есть значительные проблемы на фронте, в частности, из-за поражения в Харьковской области.

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Давление на путина внутри россии

Яковина отметил, что путин решил объявить мобилизацию в россии, поскольку сейчас у него плохо пошли дела сразу на трех направлениях. Речь идет прежде всего о внутриполитическом факторе.

На путина стали наезжать очень мощно со всех сторон. К тому же не либералы, которых в россии уже не осталось, а именно ватники, своего рода самые безумные патриоты. Они стали обвинять путина в том, что он слишком мягкий, слишком нерешительный,

– сказал международный обозреватель.

Российский оппозиционный журналист отметил, что, по их мнению, путин нерешительными средствами ведет войну в Украине, нужно все быстрее и жестче делать. А для этого, соответственно, нужна мобилизация.

То есть, испугавшись критики от самых ожесточенных фашистов, путин и отважился на этот шаг,

– подчеркнул Яковина.

Также, по его словам, против путина восстала Алла Пугачева, которая имеет значительное влияние на российских женщин в возрасте от 55 лет. Эти женщины составляют электоральный скелет главы кремля. Если они начнут отворачиваться от путина, ему будет очень тяжело удержаться на плаву.

Проблемы россии на фронте

Яковина отметил, что еще одним показателем стали страшные проблемы на фронте и, в частности, поражение в Харьковской области.

То есть, на фронте действительно нужны люди. Если не направить туда людей – фронт рассыплется. И россия потерпит военное поражение,

– сказал международный обозреватель.

Ведь, отметил он, Вооруженные Силы Украины сейчас достаточно успешно наступают на севере Донбасса и в Херсонской области.

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Провальный для путина саммит ШОС

Яковина подчеркнул, что третьим важным фактором является то, что произошло с владимиром путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Китай и Индия – две страны, на которые очень полагался путин, а также Турция прямым текстом заявили ему о своем недовольстве из-за войны в Украине.

То есть они ему выкатили ультиматум, в сущности. Либо ты это быстро заканчиваешь, либо дальше сам барахтайся, мы тебе помогать не будем,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Ведь, по его словам, из-за войны Индия и Китай, как и все развивающиеся страны, терпят значительные убытки. Вероятно, они дали путину какое-то время на завершение войны.

Он понял, что без мобилизации за месяц – два эту войну он не сможет выиграть, а выиграть хочется. Поэтому он, собственно, и объявил мобилизацию,

– сказал Яковина.

Он отметил, что с внутриполитической точки зрения эта мобилизация для путина очень опасна. Потому что люди очень недовольны, далеко не все собираются идти за него умирать.

Мобилизация в россии: что известно

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек . Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.

Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

У россиян началась паника из-за объявленной путиным мобилизации. В американском Институте изучения войны заметили, что кремль, вероятно, мобилизует неэтнических россиян и иммигрантов и делает это непропорционально быстро. В частности, член российского совета по правам человека при кремле кирилл кабанов предложил обязательную военную службу для иммигрантов из Средней Азии.

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