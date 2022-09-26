Все плохо: в Британии назвали проблемы, с которыми столкнется россия, готовя свежих "мобиков"

Российские военные, мобилизуемые в россии, могут оказаться на передовой без минимальной подготовки. Вскоре россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных.

В разведке Минобороны Великобритании сообщают, что первые группы мобилизованных уже прибывают на базы. Также в россии уже выданы десятки тысяч повесток.

Тема Мобилизация не поможет путину даже в долгосрочной перспективе: в ISW объяснили причины

Многие из мобилизованных в россии годами не держали оружие в руках

Британские разведчики подчеркивают, что теперь россия столкнется с административной и материально-технической проблемой, чтобы обеспечить обучение войск.

В отличие от многих армий западного образца, в россии первую подготовку новобранцы проходят в своих определенных подразделениях, а не в тех или иных учебных центрах.

Обычно один из батальонов в каждой российской бригаде оставался в гарнизоне, когда два других задействованы, и мог предоставлять инструкторов для подготовки рекрутов или пополнения. Однако россия уже бросила много таких третьих батальонов в Украину.

– говорится в сообщении.

Также разведка Британии обратила внимание на то, что многие мобилизованные в россии годами не держали оружие в руках. Следовательно, можно ожидать, что россия бросит на фронт неподготовленных солдат и будет нести большие потери.

"Нехватка инструкторов и спешка, с которой россия начала мобилизацию, позволяет предполагать, что многие из набранных солдат бросят на линию фронта с минимальной необходимой подготовкой, и они скорее всего будут нести большие потери", — подытожили в обзоре.

Россия проводит мобилизацию: главное

Вас это может заинтересовать – в Дагестане массовые протесты из-за мобилизации: смотрите видео