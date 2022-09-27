Россия может готовить контрнаступление на зиму: сможет ли она вооружить новых "мобиков"

Мобилизовав в армию запланированное количество человек, россия может попытаться зимой осуществить контрнаступление. Но новоприбывших солдат нужно еще чем-то вооружить.

Об этом 24 каналу сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он отметил, что новые мобилизованные, которым выдали ржавые автоматы, сами понимают, что особенно они не навоюют.

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Могут россияне накопить ударную силу

Киричевский отметил, что теоретически россияне могут найти, чем оснастить и вооружить мобилизованных. Но дело в том, смогут ли они накопить ударную силу в 300 тысяч оккупантов.

Действительно, российские оккупанты могут готовить на зиму попытку какого-то контрнаступления где-то на Востоке Украины, чтобы попытаться либо задержать наше продвижение, либо отвоевать ранее утраченные позиции,

– заметил эксперт Defense Express.

По его словам, они могут накопить определенное количество солдат и даже дать им какие-нибудь танки. Возможно, даже попытаются выделить из этих "мобиков" примерно 50 тысяч, чтобы повторить что-то наподобие Арденнского наступления гитлера.

Есть важный нюанс по оснащению мобилизованных

Киричевский отметил, что россияне уже сняли с хранения свои Т-90А, которые являются относительно новыми танками, и оснастили их комплексом, который теоретически снижает их видимость для тепловизоров. Эти танки оккупанты бросили в бой на Купянском направлении.

Но важный нюанс – мало просто дать оружие в руки "чмобикам", важно, чтобы они его, извините, не профукали в бою,

– подчеркнул он.

Ведь, заявил эксперт Defense Express, если кадровая армия россии умудрилась потерять или брошенными, или уничтоженными примерно 10 танков Т-90 во время крайних боев за Купянск-Узловой, то, то, как активно будут бросать "чмобики" свою технику в бою – уже даже сложно предсказать.

Если уж они сразу видят, что их ожидает с тем, что им дали ржавые автоматы, то якобы догадываются, что особо они не навоюют,

– сказал Киричевский.

То есть, добавил эксперт Defense Express, такая публика очень склонна прежде всего бросать любую сложную и более или менее относительно современную технику в бою.

Мобилизация в россии: что известно

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.

Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

Кремль перекладыает вину за несостоятельность российского правительства придерживаться собственных заявленных критериев мобилизации на местную власть. Как отметили аналитики Института изучения войны (ISW), якобы во всем виновата бюрократия на местах.

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