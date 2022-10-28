Живут в бараке и харкают кровью: "мобики" жалуются на нечеловеческие условия и в самой России
Россия продолжает кампанию по частичной мобилизации. Ее активность не сбавляет обороты, а вместе с ней – жалобы от самих "мобиков". Они жалуются не нечеловеческие условия и ужасы вокруг.
Мобилизированным в России совсем не сладко, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Так, во Владимирской области "мобики" жалуются на массовую заболеваемость среди военнослужащих.
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На "мобиков" все чихать хотели
Один из мужчин, с которым общались журналисты, рассказал о ситуации. Он представился заместителем командира взвода в учебной части Коврова. По его словам, "мобиков" загнали в один барак.
Помещение, рассказывает он, рассчитано на 60 человек, но находится в нем 125. Неудивительно, что вскоре у бойцов начались проблемы со здоровьем, которые распространялись с молниеносной скоростью. Заместитель командира добавил, что многие "мобики" кашляют. У некоторых из них кашель сопровождается кровью. Но ни о какой медицинской помощи речь не идет. Ее никто не спешит предоставлять.
Солдаты жалуются, что командование пытается всячески избегать призывников. Следовательно, их проблемы некому решать. О карантинной зоне, конечно, никто и не задумывался. "Мобиков" просто отправили в город, чтобы те сделали флюорографию, и все. В то же время, им выписали антибиотики, которые не позволяют им комфортно передвигаться.
Россия ищет способы усилить свое войско
- Прежде всего заметим, что оккупанты пытаются завербовать афганских коммандос. Как отметил главный редактор Defence Express Иван Киричевский, их уже могут готовить к войне против Украины. По его мнению, афганские коммандос могут быть эффективнее зэков-вагнеровцев или "чмобиков", которых гонят на убой.
- Тем временем в России еще и разрешили отправлять на войну заключенных, осужденных за тяжкие преступления. Таким образом враг избавляется от тех, кого содержать за государственный счет никто не собирается. Заметим, что за это проголосовали в госдуме, отменив действовавший ранее формальный запрет.
- К слову, могут испытывать проблемы те россияне, которые выехали из страны с началом полномасштабного вторжения. Их могут признать иноагентами.
- Напоследок напомним о моральном духе "мобиков". Так, на одном из построений россиянин буквально расплакался. У него началась истерика, во время которой он подчеркивал, что стал мясом. И что отдает себе отчет, что с фронта он вообще не сможет вернуться.
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