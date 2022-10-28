Мы идеальная рота, нам даже автоматы не дают, – российские "мобики" смеются над собой

В России идет частичная мобилизация. К удивлению, некоторых мобилизованных все же готовят к войне и проводят учения, но без оружия.

Для мобилизованных в России проводят военные учения. оккупанты уже сами смеются над собой. Их ведь готовят к войне, даже не выдав оружие.

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Как проходят военные учения для российских "чмобиков"

На одном из видео, опубликованном в сети, видно, что около 100 человек собрали на полигоне. Половине из них выдали автоматы, а остальные остались ни с чем. Оккупант рассказывает, что вооруженные служащие должны нападать, а остальные 50 человек – защищаться, вероятно, кулаками.

Ну ничего, мы справимся. Мы же российская армия,

– отметил мобилизованный.

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Российские мужчины массово избегают мобилизации в России

В России каждый день фиксируют многие случаи отказов от мобилизации. Также мужчины пытаются сбежать от армии за границу. Некоторые из них даже устроили голодовку из-за этого.

Российское командование классифицирует мобилизованных как "живое мясо". У местного жителя одной из республик перед отправкой на войну началась настоящая истерика при выступлении главы местной администрации.

Следственный комитет России недавно возбудил уголовное дело против военного. Мужчина отказался ехать воевать в Украину за диктатора Владимира Путина. Теперь россиянину грозит лишение свободы.

Кроме того, в России разрешили мобилизовать людей, у которых есть непогашенная судимость за тяжкие преступления. Очевидно, "пушечного мяса" у государства-агрессорки не хватает.

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