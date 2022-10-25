Работать больше некому: в России мобилизовали всех механиков на предприятии

Частичная мобилизация в России продолжается, и, несмотря на бешеные потери, в стране продолжают забирать на войну всех подряд. Так, на одном предприятии в России мобилизовали всех работников.

Как сообщили 24 каналу источники в спецслужбах, на одном из предприятий России 28 мужчинам раздали повестки.

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Кто заменит мобилизованных работников

После получения повесток с предприятия уберут всех инженеров-механиков спецоборудования. Как известно, новоиспеченных "мобиков" некем заменить.

Напомним, утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

Как мы писали, за первый месяц частичной мобилизации в Украине погибли по меньшей мере 26 российских мобилизованных. Среди них были солдаты из разных регионов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии.

Кроме того, мобилизованные россияне массово совершают самоубийства, даже не попав на войну. Один из таких случаев произошел в Белгороде. Там, по меньшей мере 30 человек погибли, не доехав до фронта. В военной части области произошла стрельба. По разным данным, там погибли от 11 до 32 человек.

Как проходит частичная мобилизация в России и кого берут

По информации ГУР, Россия продолжает перебрасывать на войну против Украины заключенных. Новомобилизованных "записывают" в ЧВК "Вагнера". Интересно, что отправляют на фронт даже тех, кто страдает тяжелыми инфекционными заболеваниями. В частности, ВИЧ и гепатитом С.

Как отметил глава Луганской ОВА, всех "мобиков" условно можно разделить на 2 категории: гражданские и зеки, которых владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично вербовал по тюрьмам. По словам Гайдая, на Донбассе их уже тысячи.

Российские мобилизованные не могут влиять на ситуацию на фронте, ведь почти ничем не обеспечены и не имеют никакого опыта и навыков для участия в боевых действиях. Именно поэтому страна-агрессор, вероятно, начала нанимать боевиков с Ближнего Востока.

В Пензенской области российские мобилизованные жалуются на обмундирование, которое им выдало руководство. Россиян отправляют на войну со старыми бушлатами, советскими плащ-палатками и шапками 1982 года.

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