Работать больше некому: в России мобилизовали всех механиков на предприятии

25 октября 2022 , 17:51
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Частичная мобилизация в России продолжается, и, несмотря на бешеные потери, в стране продолжают забирать на войну всех подряд. Так, на одном предприятии в России мобилизовали всех работников.

Как сообщили 24 каналу источники в спецслужбах, на одном из предприятий России 28 мужчинам раздали повестки.

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Кто заменит мобилизованных работников

После получения повесток с предприятия уберут всех инженеров-механиков спецоборудования. Как известно, новоиспеченных "мобиков" некем заменить.

Напомним, утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

Как мы писали, за первый месяц частичной мобилизации в Украине погибли по меньшей мере 26 российских мобилизованных. Среди них были солдаты из разных регионов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии.

Кроме того, мобилизованные россияне массово совершают самоубийства, даже не попав на войну. Один из таких случаев произошел в Белгороде. Там, по меньшей мере 30 человек погибли, не доехав до фронта. В военной части области произошла стрельба. По разным данным, там погибли от 11 до 32 человек.

Как проходит частичная мобилизация в России и кого берут

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Автор: Анна Романюк